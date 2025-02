Extremadura, en una situación única para ser una región industrializada

La invasión rusa de Ucrania llegó a cambiar la política energética de Europa y la desconexión de las redes de gas ruso motivó que países ... del sur de Europa, como España e Italia, que apenas tenían peso en el sistema energético, pasaran a reclamar su espacio e intentaran convertirse en centros de distribución de gas a la UE.

En efecto, España preveía a priori el convertirse en un gran centro de recepción, procesamiento, distribución y exportación de gas natural licuado (GNL). No en balde dispone de seis plantas regasificadoras más que cualquier otro país europeo. Pero tenía un problema muy grave y es que España es una isla energética, dado que su capacidad de conexión con Europa son dos modestos gasoductos desde Navarra y Guipúzcoa, cerrándose la posibilidad de tal conexión ya que el resto era un gasoducto, el MidCat, parada la construcción como consecuencia de la cerrazón de Francia para permitir tal conexión, y el gasoducto submarino de Barcelona a Livorno (Italia), todavía en fase embrionaria.

Todo ello, unido a la inadecuada gestión de alianzas del Gobierno en el norte de África que ha ido cerrando opciones, ha originado que se tenga que desistir de la empresa, al mismo tiempo que Italia sin estos obstáculos aumentaba sus opciones.

España ha tenido que apostar por el hidrógeno verde, en un plan a medio plazo, proyectando una red de hidrogenoductos o hidroductos y una conexión submarina con Marsella (BarMar), pero lo que no se podía asegurar era que las renovables iban a tener una participación tan activa y situar a la península en el mapa energético mundial.

En efecto, el martes 16 de mayo entre las diez de la mañana y las siete de la tarde, el sol (fotovoltaicas), el viento (eólicas), y el agua (centrales hidroeléctricas de bombeo) generaron más electricidad que la que demandaba la industria y los hogares de la España peninsular, era la primera vez que ocurría esto y durante mucho tiempo.

Lo anterior abre varias opciones como las de poder exportar el resto de esos excedentes energéticos a países de la Unión Europea, producir hidrógeno verde para necesidades internas y poder exportar por el hidroducto construido, o aprovechar el hecho de disponer del recurso solar, prácticamente nadie se acerca a los niveles de España y Portugal, y también de viento, energía verde y barata para poder atraer industrias a la península y España.

No son caminos excluyentes, se pueden utilizar todos, pero no se puede desaprovechar una gran oportunidad para completar la industrialización de España, atrayendo más industria, sobre todo industria manufacturera y no depender tanto del turismo, y al mismo tiempo conseguir elevar nuestros índices económicos. Es decir, se trata de aprovechar el potencial de la generación renovable para no solo cubrir la demanda interna sino también convertirse en un exportador o utilizador de la energía limpia, lo que podría ser importante para la economía y en la reputación de España como líder se la transición energética.

Todo lo anterior es aprovechable para Extremadura. El 50,5% de la potencia instalada en Extremadura es solar fotovoltaico, uno de cada cuatro GWh que se produce en nuestro país es de origen extremeño, estamos asegurando la suficiencia energética de España en un 27% y europea, poniendo en servicio en torno al 5% de toda la potencia renovable que se instala anualmente en la Unión Europea, pero poca riqueza se crea en nuestro territorio.

No obstante, en los últimos tiempos han empezado a aparecer industrias auxiliares que fabrican los componentes que necesitan los parques de energías renovables. Así han comenzado las obras de la factoría Diamond Foundry en Trujillo que van a fabricar semiconductores para microchip de utilización en plantas renovables con la creación de 300 puestos de trabajo, Iberdrola ha anunciado la construcción de una planta para fabricación de tres millones de paneles fotovoltaicos en Extremadura y creación de 500 puestos de trabajo, la industria Faramax de Malpartida de Plasencia anuncia contratos con Capital Energy, firma que está desarrollando seis nuevos parques eólicos, para fabricación de transformadores para los mismos y que este año espera superar los 80 millones de euros de negocio y próximamente llegar a 500 puestos de trabajo, y suma y sigue, un grupo holandés ha anunciado la fabricación de obleas para paneles fotovoltaicos en Extremadura, todas ellas relacionadas con la industria y generación de renovables.

Pero no contento con lo anterior, se ha producido la irrupción de grandes plantas de fabricación tal como la factoría de Envision en Navamoral de la Mata, y que una de las razones que da es la utilización de la energía barata y renovable producida por una planta a construir por Acciona Energía, o las plantas de Phi4Tech en la plataforma logística en Badajoz y Cañaveral, que van unidas a la construcción de plantas fotovoltaicas, o la misma factoría de Diamond Foundry en Trujillo, que también dispondrá de planta fotovoltaica para utilización de la energía.

Todo ello se está observando en Extremadura, que se puede convertir en una excelente atracción para arrastrar a empresas e industrias por lo que mientras en Europa la industria ha experimentado un retroceso del 5%, en Extremadura puede tener un incremento del 25%. Extremadura no debe dejar pasar esta situación que jamás se ha producido, una transformación industrial totalmente impulsada por las renovables, porque queda claro que es la producción energética la que está consiguiendo la transformación industrial de la comunidad y que puede llevarla a ser un ejemplo de modernización y biodiversidad, por lo que es mala suerte que en estos momentos los vaivenes políticos puedan influir en un sentido u en otro y modificar esta situación única.