Ramón y Cajal opina

Viene a esta columna, sumándome a los actos conmemorativos del 'Año Cajal', el libro 'Citas con Cajal', del catedrático de Biología Celular de la Universidad ... de Salamanca, José Ramón Alonso, editado por la Fundación Lilly, multinacional farmacéutica dedicada a fomentar la ciencia, mejorar la praxis médica y difundir los valores humanistas. J. R. Alonso nació en Valladolid y estudió Biología en Salamanca, completando estudios en universidades extranjeras. Destacar, junto a su labor docente, su faceta de divulgador científico, en la que encajaría este libro. Antes de comentar brevemente el mismo, diré que, gracias al doctor Javier Alonso, del Hospital Virgen del Puerto, de Plasencia, y hermano del autor, pude asistir también, el pasado 30 de mayo, en el Colegio de Médicos madrileño, a la presentación 'on-line' del libro, al facilitarme el enlace. Con varios intervinientes, incluido el propio autor, el acto resultó muy interesante. En cuanto al libro, tras una breve introducción biográfica del científico aragonés, J. R. Alonso recoge más de mil quinientas citas de su obra escrita: «El mundo visto a los ochenta años», «Recuerdos de mi vida», «Los tónicos de la voluntad», entre otras. Además, cada cita tiene su referencia bibliográfica, añadiendo al final un práctico 'Indice de Términos'. Por si ello fuera poco, ha llenado el libro de dibujos y pinturas de Cajal y de fotografías sobre él y sus familiares, amigos y discípulos, y también del propio Cajal, fruto de una intensa investigación.

Cajal fue un niño rebelde que se opuso al autoritarismo imperante entonces en las familias y en las aulas. El autor describe algunas de sus travesuras, que me han hecho recordar las andanzas de Tom Sawyer. Pero no sólo es que fuera travieso – 'hiperactivo', diríamos hoy – , sino que, como reconoce J. R. Alonso, también era mal estudiante. Sus notas fueron malas, o a lo sumo mediocres, durante su estancia en los Escolapios de Jaca, durante el Bachillerato en Huesca y durante sus estudios de medicina en Zaragoza. También en su tesis doctoral. Finalmente, las oposiciones a cátedra le costaron tres tentativas. Pese a ello, el autor le califica como «el mejor científico de España [... ] uno de los grandes científicos de la historia mundial». Su hazaña científica consistió en descubrir que nuestro cerebro no estaba formado por una red de neuronas, sino por neuronas individuales que se relacionaban entre sí, fundando una nueva rama de la medicina, la neurociencia, y obteniendo por ello en 1906 el premio Nobel de Medicina, más valioso aún por cuanto desarrolló su labor en medio de una casi total penuria y desidia científica. Pero es que además fue también un magnífico docente, un excelente escritor, un notable pensador, un gran aficionado a la fotografía, un inventor y un soberbio dibujante e ilustrador. Si por Cajal hubiera sido se hubiera dedicado profesionalmente a la pintura, pero el padre le obligó a que se decidiera por la medicina. ¡Bendita decisión!

Te propongo, lector, que sustituyas, como lectura veraniega, algún 'bestseller' insípido por estas 'Citas con Cajal', entretenidas, ingeniosas, instructivas y escritas por un sabio.