¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?
Se acabaron los toros

Felipe Traseira

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

El 16 de mayo de 1920 Rafael Gómez Ortega, el 'Divino Calvo', recibía de 'El Guerra' el siguiente telegrama: «Impresionadísimo y con verdadero sentimiento te ... envío mi más sentido pésame. Se acabaron los toros». Se refería a la conmoción por la muerte de Joselito 'El Gallo' ese mismo día, tras la cornada sufrida en Talavera de la Reina, actuando mano a mano con su cuñado Ignacio Sánchez Mejías. Naturalmente, con la desaparición de este grandioso torero no acabaron los toros, al igual que sucederá con la retirada de Morante el pasado 12 de octubre. Pero indudablemente la marcha de Morante deja, entre toreros y empresarios, un hueco difícil de llenar. En los aficionados, el desconsuelo al no volver a ver a un torero tan grande.

