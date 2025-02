Comenta Compartir

Los lectores te ponen el ego en su sitio. Mi anterior artículo solo consiguió dos comentarios, uno que lo corroboraba y otro que a falta de argumentos o sabe Dios qué, cuestionaba el artículo porque si yo nací en los cincuenta, mis hijos no podrían ... ser ahora tan «jovencitos». Este último estoy seguro de que se sabe todos los galimatías de LGBTIQ+, pero olvida que no solo el doctor Iglesias Puga tuviera el privilegio de ser «papuchi». Así que hoy escribiré de otras cosas que no despierten curiosidades morbosas.

Tengo delante de mí la esquela de la extinta política de dispersión que publicó la Asociación de Víctimas del terrorismo y decía así: «Falleció el 24 de marzo de 2023 vilmente asesinada por Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska. Su ausencia provoca un dolor inmenso en las víctimas del terrorismo, que han visto culminada la traición, la indecencia y la humillación. D. E. P». Suscribo de cabo a rabo su contenido. En 2016, Sortu, con Otegi a la cabeza, recordaba que el ámbito jurídico (penal y penitenciario) es una vía que habría que utilizar, rechazando siempre el arrepentimiento y la delación. Estos señores, en principio, según Pedro Sánchez, pura dexedrina a la hora de conciliar el sueño, han devenido en una mezcla de melatonina y zolpidem que le permiten al doctor no solo dormir a pierna suelta sino hasta compartir lecho. Tengo edad, en eso no se equivoca el quisquilloso comentarista, para recordar aquel corrupto coladero de futbolistas sudamericanos, los llamados «oriundos». Adorno, argentino fichado por el Valencia, al ser preguntado por sus orígenes contestó que su abuelo era de Celta de Vigo y el terrorífico Aguirre Suárez, del Granada, que los suyos no eran navarros sino de Pamplona. Los oriundos han vuelto, ahora no se trata del fútbol, sino del censo electoral. Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, hasta el 30 de noviembre de 2024 se habían aprobado 275.804 solicitudes de las 577.620 recibidas. Este coladero permite adquirir la nacionalidad española incluso a los tataranietos de «los exiliados», aunque muchos fueran de Celta de Vigo o de Osasuna. Según el segundo informe CEU-Cefas, se tuvieron que marchar de Vascongadas entre 1977 y 2022 180.000 personas, La actitud del Gobierno vasco ignorando su situación contrasta con la dispensada a descendientes de vascos residentes fuera de España por otras causas, los cuales tienen derecho a voto en las elecciones vascas, según el artículo 7.2 del Estatuto de Guernica. ¿Por qué no estos 180.000 vascos? «La salida de un 10% de la población por motivos de discriminación y amenazas, no ha sido reconocida favoreciendo de esa forma la eliminación de la pluralidad política vasca. La consecuencia es la consolidación de la comunidad vasca como un elemento nacional con derecho a un proceso de autodeterminación, a costa de una parte de la sociedad vasca, impulsada a un exilio permanente, por el contexto discriminador creado por unas instituciones autonómicas ideologizadas». Pedro Sánchez, tan amoral como pícaro, se aprendió la lección.

