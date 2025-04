Don Juan Carlos peina canas. Y se nota

«A moro muerto, gran lanzada. Rey fiero ayer para ti, mis leyendas di a respetar, y hoy que la muerte está en mí, ¡hasta ... tú vienes a hollar el polvo de lo que fui».

Somos muy dados a dar lanzadas a moros muertos, tanto o más que a denunciar con inusitada saña la paja del ojo ajeno obviando nuestras vigas.

Felipe González dijo que nunca se le ocurriría «tumbar una estatua de Franco […] Me parece una estupidez. Franco es ya historia de España».

No piensan así muchos que no habían nacido cuando murió el general. Algunos que lo habían hecho, como Víctor Manuel, no quiso perderse «esa noche irrepetible» en la que el audaz Zapatero, con nocturnidad y alevosía, derrocó a Franco treinta años después de muerto.

Soy de un pueblo donde la guerra hizo estragos.

Una cruz adosada a la fachada lateral de la iglesia recordaba a los asesinados por las «hordas rojas». Llegada la democracia, el alcalde, de UCD, sin alharacas ni atribuirse mérito alguno, la hizo desaparecer. Hay cosas que aún siendo verdad insistir en ellas conlleva más daño que beneficio, dividen más que suman.

Aquella picota sólo nombraba a los caídos, no a los que los hicieron caer, por eso me da pena que ahora se insista desde el otro bando en la identificación de autores de fechorías de hace casi cien años.

Fue un acierto la fecha elegida por Rodríguez Ibarra para celebrar el Día de Extremadura: «Pensé que había que intentar buscar una fecha que uniera a todos los extremeños».

Años después, de vuelta de todo y sabiendo más por viejo que por diablo, lo sigue pensando: «Creo que se acertó con la decisión de nombrar el 8 de septiembre como Día de Extremadura».

Otras fechas propuestas, como la del 14 de agosto o, más recientemente, el 25 de marzo, serían, como dicen los modernos, tóxicas.

Mi pueblo celebra su día el 14 de septiembre. Muy cerca del 14, el 24 del mismo mes, pero del nefasto 1936, se cometieron las peores atrocidades sin respetar ancianos ni criaturas de dos años.

Lo peor que se le hubiera podido ocurrir a los mandamases de entonces es haber hecho de aquel día objeto de culto.

Con mis respetos a Álvaro Martín, dejemos las cosas como están. Nos lo recordaba Javier Cercas: «Hemos aceptado que la clase política nos divida».

El otro día Podemos ha tenido la ocurrencia de que la Fiesta Nacional se celebre el 15M. Para justificarlo ha criticado que el 12 de octubre «no es motivo de orgullo» porque «conmemora» un «genocidio».

Sería demasiado pedir que pensemos en todos, no sólo en los que razonan como nosotros.

El respeto por el sufrimiento de inocentes y la comprensión hacia justas reivindicaciones no me impiden colegir que, como dijo Ezra Pound en la guerra civil, España sigue siendo «un lujo emocional para una cuadrilla de diletantes bobos». Y peligrosos añadiría yo.

Gracias, don Juan Carlos.