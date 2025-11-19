HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?

De Sudán también se habla, Javier

Felipe Manuel Martín

Badajoz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Leo en el diario HOY del viernes 14 una carta suscrita por Javier González Lena, compañero jubilado al igual que yo de la Universidad de ... Extremadura, bajo el título 'De Sudán no habla nadie'. Y no, no creo que sea verdad. Otra cosa es que Javier viva en «su mundo», que es probable que no sea el mío. O casi seguro. Informar de los últimos asesinatos habidos allá, en Sudán, no aporta gran cosa, aunque es de agradecer. Lo sabemos, no obstante, por los medios de comunicación. También por HOY. Ahora bien, decir que no se oye nada a manifestantes indignados como, por ejemplo, por el genocidio de Israel en Palestina, y llamarlos hipócritas, es una salida de pata de banco. No Javier González Lena, no son formas de desacreditar a la gente progresista, en la mayoría de los casos, entre los que me incluyo, el decir que «no decimos nada», pues simplemente no es verdad. Podrás decir que lo escuchas poco, y te creo porque no tiene la misma acogida informativa, y podrás decir que menos que de Palestina, pero no debes decir que no habla nadie, y menos aún los progresistas, en el amplio sentido del término en España. Eso no es verdad, y si no lo sabes, puede que sea porque tú no te muevas en ámbitos progresistas, deberías de saberlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  2. 2 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  3. 3 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  4. 4

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  5. 5

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  6. 6 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy De Sudán también se habla, Javier