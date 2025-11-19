De Sudán también se habla, Javier

Comenta Compartir

Leo en el diario HOY del viernes 14 una carta suscrita por Javier González Lena, compañero jubilado al igual que yo de la Universidad de ... Extremadura, bajo el título 'De Sudán no habla nadie'. Y no, no creo que sea verdad. Otra cosa es que Javier viva en «su mundo», que es probable que no sea el mío. O casi seguro. Informar de los últimos asesinatos habidos allá, en Sudán, no aporta gran cosa, aunque es de agradecer. Lo sabemos, no obstante, por los medios de comunicación. También por HOY. Ahora bien, decir que no se oye nada a manifestantes indignados como, por ejemplo, por el genocidio de Israel en Palestina, y llamarlos hipócritas, es una salida de pata de banco. No Javier González Lena, no son formas de desacreditar a la gente progresista, en la mayoría de los casos, entre los que me incluyo, el decir que «no decimos nada», pues simplemente no es verdad. Podrás decir que lo escuchas poco, y te creo porque no tiene la misma acogida informativa, y podrás decir que menos que de Palestina, pero no debes decir que no habla nadie, y menos aún los progresistas, en el amplio sentido del término en España. Eso no es verdad, y si no lo sabes, puede que sea porque tú no te muevas en ámbitos progresistas, deberías de saberlo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director