Responsabilidad y honorabilidad

La actividad política suele cobijarse bajo el paraguas del servicio público, y a este se le adorna con notas como generosidad y altruismo. Sin embargo, ... no creo que estas notas den una pátina de honorabilidad a los miembros que con su opinión unos y otros con sus votos han propiciado leyes tan nefastas, como la que han tenido que reformar o las que están pendientes de ello, a instancias de terceros, por los resultados perversos que se han seguido de su aplicación en unos casos, mientras que en otros estaremos a la espera, porque algunos volverán a intentarlo como los indultados por mor de unos apoyos políticos con beneficio personal, más que de la ciudadanía.

Durante unos días, el Consejo General del Poder Judicial no ha actualizado las cifras de beneficiados y excarcelados como consecuencias de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Estábamos en período electoral. Aquella ley, fue presentada por el presidente como senda que seguirían otros países. Ni uno la ha seguido, sino criticado. Hizo alardes de la misma hasta que, meses después, como consecuencia de los desastres ocasionados se vio en la tesitura de iniciar el proceso de reforma. Por cierto, ese día no fue al Congreso, prefirió Doñana, para no verse en el espejo que parece acompañarle en todo momento. Vergüenza ajena, cuando uno no es capaz de asumir sus propios errores. Entre la gente de bien, que es la inmensa mayoría, ante una equivocación, un error… se piden disculpas y, si es preciso, hasta perdón, que en este caso habría sido lo exigible, pues ha habido leyes perversas, pero por soberbia como esta ninguna, pues no tuvieron en cuenta ninguno de los numerosos informes previos de los órganos consultivos, que recogían opiniones contrarias a la misma.

Ya son, al menos, 1.079 los beneficiados por la aplicación de la dichosa ley, de los cuales 104 han sido excarcelados. Las víctimas no ganaron con la ley, pero sí los delincuentes. Las víctimas seguirán encerradas y señaladas sobre todo por el miedo. Y todo por la cabezonería de quien quería tener su ley (Irene Montero) y de quien la promocionó. Todos los que aprobaron aquella ley: responsabilidad.

A quienes se levantaron en el Congreso a la voz de ¡ya! El 25 de noviembre de 2022 para eliminar la sedición: «Aquí estamos todos las y los socialistas juntos, sin fisuras. Sí» (Inmaculada Oria) les cabe una especial responsabilidad por su alarde, por anteponer la disciplina de grupo parlamentario al juramento o promesa que habían hecho de defender el Estado, sacralizaron la disciplina de partido, pero se cargaron al propio partido, pues si algo definía al PSOE era la libertad, y si se pierde esta estamos ante otro partido o ante un r…

En Atenas, en la Antigua Grecia, al mismo tiempo que la democracia se estableció el ostracismo, práctica por la que se expulsaba de la polis a quienes eran contrarios a la soberanía popular. No vamos a ser tan exigentes, pero algo de «motu proprio» o de los órganos de gobierno de los partidos, pues tienen cantera de donde tirar, debería seguirse por responsabilidad y honorabilidad en aquellos que aprobaron tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado la ley del 'solo sí es sí', como la supresión del delito de sedición y la rebaja en los delitos de malversación, pues por este proceder se abre la impunidad para ir contra la nación. En EE UU en Francia, ni la lengua se toca, aquí el español lengua oficial del Estado en algunos territorios es lengua extranjera. Por supuesto, tampoco en Alemania… se cuestiona la unidad constitucional. No hay lugar, menos en España, en la que algunos trabajan para que pase a mejor vida y además les pagamos por ello y ¡a otra cuestión. ¡Todo un delirio!

Ni unos ni otros, a mi entender, merecen ser representantes de la ciudadanía, como no lo merecen quienes colaboraron con el terrorismo como miembros activos o colaboradores, pues son, igualmente, responsables de la tragedia sufrida en forma de vida, miedo o exilio, aunque haya quienes les voten. Por ejemplo, 56 fueron los extremeños asesinados por ETA. La gente les recuerda, aunque no exteriorice sus sentimientos, pero en ocasiones se les tiene presente y no es igual gobernar con cualquiera que, por ejemplo, con EHBildu. Eso lo tienen en cuenta los electores. La miseria también está presente en la Historia de la Humanidad, pero no por ello es más honorable.

Amén de la convocatoria de elecciones generales, pocas eran las alternativas que le quedaban a Sánchez tras la debacle, fracaso de su cuasi plebiscito organizado desde Moncloa, pues, siendo elecciones municipales y autonómicas, se atribuyó un protagonismo que no le correspondía. Los suyos han pagado cara su osadía. Algunos no hicieron nada por enmendarle la plana a lo largo de estos años. Solo quien puso medio pie en pared ha sido respetado por su electorado (Emiliano García-Page).

Tras lo conseguido entre las filas del PSOE y sus aliados en las elecciones autonómicas y municipales del pasado día 28 de mayo pocas eran las salidas honorables que quedaban. Para el PSOE antes que seguir la senda por la que fueron el Partido Socialista italiano de Bettino Craxi, el de François Mitterrand antes poderoso Partido Socialista francés y hoy desaparecido con Anne Hidalgo, al PSOE le quedan pocas cartas para jugar, aunque puede que tenga alguna bajo la manga como los tahúres de más allá del Mississippi, que tan bien describiera Marcial Lafuente Estefanía en sus novelas del oeste. La honorabilidad, incluso entre los tahúres debería ser un activo, al mismo tiempo que la responsabilidad. De no salir bien el órdago personal de Sánchez, pues esto es la convocatoria de elecciones del 23 de julio, quedará siempre el dudoso recurso a las cartas marcadas para seguir en el plano inclinado o la refundación.