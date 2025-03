Fascinación por los tacones y dolor

Hasta hace unos días no teníamos ni idea de qué era el neuroma de Morton, pero desde el miércoles es la dolencia de la que ... más se habla después de que la reina Letizia comentase que la padece en el pie izquierdo. Pero a pesar del dolor en la planta del pie y en la base de los dedos que le causa esta enfermedad, que es como si tuviera una piedra en el zapato, y de que sufre también una metatarsalgia crónica en los pies desde hace años, la reina Letizia no se resistió a llevar unos impresionantes salones blancos de tacón de aguja en el desfile militar del 12 de octubre y aguantó después de pie más de hora y media saludando uno por uno a 2.500 invitados en el Palacio Real.

¿Qué es lo que lleva a la reina a 'subirse' a unos stilettos tan altos cuando siente un agudo dolor y sabe que el uso prolongado de zapatos con tacón y estrechos puede favorecer la aparición de su dolencia? Pues lo mismo que a todas, que este calzado estiliza la figura y ella, que es tan perfeccionista, quería lucir lo mejor posible en un evento como ese en el que muchas miradas se centran en su estilismo. Pero debe estar harta de sufrir por los tacones porque en casi todos los actos a los que ha asistido este verano ha optado por las esparteñas, que aunque tienen el tacón alto, al ser de cuña son mucho más cómodas y además la suela delantera tiene más espesor, por lo que el pie sufre menos.

A muchas mujeres nos pasa lo mismo que a la reina, que nos encantan los tacones pero cada vez nos los ponemos menos para no acabar el día con los pies doloridos. En mi caso estoy retrasando el momento de hacer el cambio de los zapatos de verano a los de invierno porque en la época estival los pies están más sueltos, y como también suelo llevar esparteñas o cuñas, temo que cuando vuelva a calzarme los salones, además del dolor por llevarlos puestos todo el día, sufra alguna que otra rozadora en los pies.

Desde que era una niña se me iban los ojos cuando veía unos tacones y hasta me ponía los zapatos de mi tía con las plataformas que se llevaban a finales de los 70. Me quedo hipnotizada frente a los escaparates de algunas zapaterías y tengo que hacer un esfuerzo para no probarme más zapatos porque tengo varias decenas de cada temporada y en casa ya no me queda espacio para más.

Es tal la fascinación que siento por los zapatos que no me perdí la exposición 'Tacones de aguja' que organizó el Museo del Traje de Madrid en 2009, que mostraba la evolución de los zapatos de tacón a lo largo de la historia y en la que se podían ver curiosidades como un modelo que utilizó Marilyn Monroe y algunos diseños de Jimmy Choo, Christian Louboutin o Magrit, que es una marca que usa con frecuencia la reina Letizia. También pude ver en esa muestra los primeros zapatos diseñados por Manolo Blahnik. Sueño con calzarme unos 'manolos' desde que Carrie Bradshaw, la protagonista de 'Sexo en Nueva York', se volvía loca por ellos y los exhibía como su más preciado tesoro. Por eso fui a ver también la exposición 'Manolo Blahnik: el arte del zapato' en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid en 2017, que mostraba la trayectoria del diseñador canario con más de 200 zapatos, algunos de los cuales me parecieron auténticas obras de arte, y 80 dibujos del archivo personal del creador, además de la colección 'Marie Antoinette' que creó para la película de Sofia Coppola. Impresionante.

Todos los stilettos son ideales... hasta que los llevas puestos durante horas, sobre todo si pasas mucho tiempo de pie. Por eso me temo que al final vamos a tener que ir dejando atrás los tacones y hacer como Carmen Gimeno, la estilosa influencer 'cincuentañera' que utiliza casi siempre zapatillas deportivas de todas las marcas y colores para restar formalidad a sus looks y, sobre todo, para ir cómoda.