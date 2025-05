España: El musical

Leo que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional supondrá unos 300 euros por trabajador al año para las arcas públicas (qué expresión, arcas públicas). ... Ya saben, más contribución por cotizaciones a la Seguridad Social y esas cosas. Lo primero que me vino a la cabeza fue la alegre 'Dinero al bote', la canción de Luisa Linares y Los Galindos. Me imaginaba a María Jesús Montero, con su gracia, entonando: «Dinero al bote. Gracias, gracias, gracias».

Luisa Linares (Arrecife, 1931) formaba en los años 50 junto a su marido Miguel Galindo y otros un grupo español de pop con toques de mambo, chachachá y merengue. Lo curioso es que gran parte del repertorio del grupo me parece hecho para Sánchez y su Gobierno. Ahí está 'A lo loco, a lo loco'. Así legisla este Gobierno, a lo loco. Así cuenta lo que hace, a lo loco. A sí hablan las maduras ministras socialistas, a lo loco. Demonios, que ya hablan como los jovenzuelos (ya no tan jovenzuelos) de Podemos. Y ahí está Pedro Sánchez y sus Galindos, con perdón para los Galindos (ay, ese Felipe Sicilia). Golpista tú, golpista yo, y nuestro amor a sí será, siempre siempre igual. Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas chinito de amor. Perdón, que se me ha colado Miliki.

Volviendo a Luisa Linares y Los Galindos, también se acomoda 'Me gusta mi novio' para Pedro Sánchez. Ese Pedro Sánchez que hace luz de gas mucho mejor que Charles Boyer en 'Luz que agoniza'. A Luisa Linares le gusta su novio. Da razones: «Me gusta el salero que tiene al hablar». «La derecha ha intentado atropellar a la democracia», dice Sánchez con salero. La cosa política en España está fatal. Pero es que encima parece un musical. Uno de chufla.