Comenta Compartir

Leo una entrevista entre dos personas de la generación Z. La entrevistada nació en 1992 y el entrevistador se refiere a «nuestra generación». Inés Hernand, « ... comunicadora, presentadora, 'podcaster' y humorista», dijo en 'El Mundo': «Somos una generación que tiene miedo a la escasez, esa es nuestra gran losa. Porque hemos vivido una crisis y nadie de nuestro entorno ha terminado de despuntar pese a todo lo que nos prometían. No tenemos más que miseria y no decimos que no por miedo a la escasez». La vi la primera vez en el Benidorm Fest junto a Alaska y no entendía nada de lo que decía. Alaska tampoco.

Lo de la escasez y no saber o no poder decir no es como cuando durante la pandemia se descubrió la incertidumbre. Vivir es incertidumbre y quien no tuviera antes de la pandemia incertidumbre por lo que pudiera pasar vivía en los mundos de Yupi. Pero, vaya, igual que Gil de Biedma cuando se dio cuenta, ya carlanco, de que la vida iba en serio. Soy de una generación que vive mejor que sus padres y que sus abuelos, pero eso no le pasa a todo el mundo de mi generación, sea eso lo que sea. Había que partir de más abajo que tus compañeras de clase. A veces entiendo las cosas discutibles que ha hecho don Juan Carlos. El miedo a la escasez, ya saben. Eso es un temor universal, aunque a veces pegue más fuerte que otras. Yo veía de pequeña 'Las uvas de la ira' y tenía miedo de ser pobre, perder la casa (y era alquilada), tener que emigrar y que mi abuela se muriera en el viaje. También tenía miedo de la Revolución Francesa y la guillotina por culpa de 'Diálogo de carmelitas'. Dice Hernand que el ascensor social está averiado para la clase obrera. Debí coger el último. Va lento pero inseguro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión