Qué error del PSOE

DICE el ministro Félix Bolaños que la enmienda a la ley de memoria que reinterpreta la Ley de Amnistía de 1977 y que, en teoría, ... abriría la puerta a juzgar los crímenes del franquismo, no va a tener ningún efecto porque la mayoría de los responsables de esos hechos están muertos. Y seguro que es así. Pero estamos vivos muchos de los que nos alegramos con la promulgación de la Ley de Amnistía (que costó lo suyo) porque suponía la reconciliación de los españoles después de una guerra civil y una dictadura.

Esa ley fue uno de los pilares sobre los que se construyó la Transición, el ejemplo de éxito político estudiado y aplaudido en todo el mundo durante años, porque demostró que era posible pasar de una dictadura a una democracia plena sin iniciar otra guerra civil. Y quizá conviene recordar para quienes no habían nacido entonces que fue una ley reclamada por la izquierda. Fueron el Partido Comunista y el Partido Socialista, unidos a los nacionalistas quienes más empujaron en favor de la reconciliación.

Es cierto que gracias a la Amnistía se renunció a encausar a responsables del franquismo, pero también supuso la salida de las cárceles de decenas de etarras. Algunos abrazaron la paz y se integraron en partidos como Euskadiko Esquerra, y otros retomaron las armas e iniciaron la década más sangrienta de ETA. Pero esa es otra historia.

A partir de la Ley de Amnistía ni el terrorismo, ni el franquismo, ni el golpismo (recordemos el 23-F) tuvieron posibilidades de triunfar. Y no lo hicieron, no triunfaron, porque la mayoría de los españoles apostamos de verdad por la democracia. Nos entusiasmamos con la idea de convertirnos en un país homologable a la Europa democrática. El mensaje de la reconciliación caló, y quizá por primera vez en siglos, la mitad de los españoles no queríamos matar o echar de España a la otra mitad. Queríamos vivir juntos, cada uno votando a quien le diera la gana y, una vez derrotado el terrorismo, en paz.

Pero hasta aquí hemos llegado. El deseo de revisar la Transición no es de hoy. Podemos lleva desde su fundación queriendo devaluar el pacto constitucional. Quiere reescribir la Historia y juzgar lo que los líderes y los ciudadanos del inicio de la etapa democrática amnistiaron.

El asunto no tendría demasiada trascendencia si el Gobierno no se hubiera sumado a ese intento de revisionismo. Una cosa es que UP se dedique con alborozo a dinamitar la Transición y el espíritu de concordia que instauró y otra muy diferente es que el PSOE, porque necesita los votos de sus socios, se sume al derribo. Abrir la puerta a que se pueda iniciar una causa general contra los restos que pueden quedar del franquismo es jugar a enrarecer un ambiente político que ya está de sí suficientemente envenenado. Un historiador tan acreditado como Enrique Moradiellos, catedrático de la Universidad de Extremadura, mostraba estos días su preocupación por lo que puede suponer de pérdida de la concordia.

Concluir hoy que la Ley de Amnistía y la Transición constituyen un error, cuando sus frutos han sido 45 años de democracia y progreso en España, es querer volver a las trincheras en lugar de construir un país habitable por todos.