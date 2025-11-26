HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Orellana la Vieja y el arte

Enrique López

Orellana La Vieja

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Observo con cierta tristeza cómo ante las actividades que organiza el Ayuntamiento de Orellana la Vieja, con la Junta o diferentes entidades, en la Casa ... de la Cultura, no siempre tienen la respuesta adecuada del pueblo para agradecer a los diferentes artistas el esfuerzo que realizan preparando las representaciones. Cuando una persona se sube a un escenario y da lo mejor de sí mismo, hay detrás muchísimo trabajo e ilusión. Lo que le llena es el aplauso de un público que los valore. Las administraciones nos lo acercan gratuitamente para que podamos disfrutarlo. Pongamos algo de nuestra parte. Nos quejamos si no hay actividades pero, cuando las hay, no acudimos. Impliquémonos, hagamos que nuestro entorno valore, disfrute y descubra el arte, la humanidad y la ternura que algunos de nuestros conciudadanos pueden transmitir cuando están en un escenario.

