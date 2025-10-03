HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Cada cosa a su tiempo

Hubo una generación con el control de la sexualidad más intenso que el del azúcar

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Francamente, me fascina escuchar a los enamorados que pasan de los setenta y se reciclan en el espinoso tema de entregarse a alguien después de ... años de viudez o de lo que fuera, como le pasó a mi compañera de rehabilitación, una mujer llamada Adela. Pertenece a una generación que bailaba poniendo su brazo como si fuera el incorrupto de Santa Teresa y cuyo control de la sexualidad era muchísimo más intenso que el del azúcar. Con los años, y la soledad pisando sus talones, Adela acudió a ese mercado de las segundas oportunidades que ofrecen las redes y en las que, gracias a la tecnología, puede evitarse la censura de la visión de la superficie de la vejez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  2. 2

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  3. 3 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  4. 4

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  5. 5 Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  6. 6 El PP renueva su dirección provincial para gobernar la Diputación de Badajoz en 2027
  7. 7 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  8. 8 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  9. 9 En Coria circulan billetes de 20 euros que parecen reales, pero son de película
  10. 10 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cada cosa a su tiempo

Cada cosa a su tiempo