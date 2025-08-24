HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?
Bea Crespo

El peso de una lágrima

El foco ·

La violación de los derechos de los niños de Gaza es una de las acciones más macabras dentro del plan de exterminio diseñado por el Estado de Israel

Edurne Portela

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:02

S i quiere acercarse a entender el sufrimiento de un niño o una niña durante una guerra, una ocupación o una persecución por parte de ... un estado genocida, lea 'Últimos testigos. Los niños de la Segunda Guerra Mundial', de Svetlana Alexiévich. Transcribo parcialmente las dos citas que abren este libro. La primera: «Entre 1941 y 1945, durante la Gran Guerra Patria, murieron millones de niños soviéticos: rusos, bielorrusos, ucranianos judíos, tártaros, letones, gitanos...» (Revista mensual. 'Druzhba naródov', 1985). La segunda: «Mucho tiempo atrás, Dostoievski formuló la siguiente pregunta: '¿Puede haber lugar para la absolución de nuestro mundo, para nuestra felicidad o para la armonía entera, si para conseguirlo... se derrama una sola lágrima de un niño inocente?'» Y él mismo contestó: «No, ningún progreso, ninguna revolución justifica una lágrima. Tampoco una guerra. Siempre pesará más una sola lágrima...»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  3. 3 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  4. 4 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  5. 5 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  6. 6 Herido grave tras una salida de vía y vuelco de un vehículo en la provincia de Badajoz
  7. 7

    Luis Serrucho riega el olmo que le acompaña toda la vida
  8. 8 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  9. 9 Así han despedido en Plasencia a los efectivos de la UME tras su intervención en el incendio de Jarilla
  10. 10

    Hervás y el Jerte intentan resarcirse tras el golpe al turismo por el incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El peso de una lágrima

El peso de una lágrima