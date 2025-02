Disparate tras disparate

Comenta Compartir

Junts anunció ayer la retirada de su proposición no de ley por la que pretendía que el Congreso debatiera sobre si el presidente Sánchez debía ... someterse a una cuestión de confianza, alegando que así se lo había solicitado el mediador con el PSOE, Francisco Galindo, para brindar al Gobierno la oportunidad de cumplir con los compromisos adquiridos con Carles Puigdemont y su partido. Los posconvergentes retiran un disparate de proposición –que retorcía la Constitución y el Reglamento parlamentario– recurriendo al disparate de convertir a un 'mediador internacional', figura que no tiene lugar en una democracia consolidada como la nuestra, en pieza sobrevenida para la gobernabilidad de España. Y, a cambio, Junts espera conseguir la transferencia íntegra en inmigración. Así, por analogía con la anunciada generalización de la condonación de la deuda catalana a todas las comunidades de régimen común pactada con ERC, y a partir de la lectura de los estatutos de autonomía, el Ejecutivo podría eludir sus responsabilidades en la gestión de la migración entre las competencias que no acaba de asumir la Unión Europea y las que no terminen de afrontar las autonomías.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión