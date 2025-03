El director magreador

En Sonora hay un podcast sobre Nadiuska. Quieren que les llamemos documentales sonoros, ficciones sonoras. Bueno, pues en el podcast 'Nadiuska' cuentan, entre otras cosas, ... cómo eran los rodajes en tiempos del Destape. Hablan de un director que para enseñar al actor cómo tenía que magrear a la actriz lo hacía él mismo.

Hombre, vale que Almodóvar interprete él al dirigir, pero meter mano a la actriz. En una entrevista con Luis Martínez, Maribel Verdú habla de los coordinadores de intimidad que ahora hay en los rodajes. Coordinan hasta como se dan los besos. «Cuántas veces he estado en el rodaje de una escena de sexo que llevaba preparada y, de repente, los directores, hombres, empezaban a pedirte otras cosas. Si el coordinador hubiera existido antes, me habría evitado tantos disgustos, tantos llantos. tanto sentirme una mierda» . Que lejos de coartar, hacen que actúes con libertad. Es la civilización, eso que no existía cuando el Destape.