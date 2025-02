Diciembre pop

Comenta Compartir

Si el pop se caracteriza por un marcado sentido del ritmo, una gran reproducción comercial y una identificación total con el pueblo que lo produce, se podría afirmar que diciembre es el mes más popero del calendario. La gran musa gélida, además de albergar los primeros balbuceos navideños, ha inspirado miles de letras musicales; también, cómo no, en el repertorio español más ñoño: «qué más da mirarnos si siempre es diciembre», canta La Oreja de Van Gogh; «que tú vengas a verme un día en diciembre, que ya no te vuelvas a ir», pide a voces David Summers. Entre las filas indies también ha clavado el último mes alguna pica: «un héroe de otoño, / un soñador / entre los locos, / me dices: mejor / te veo en diciembre, / ya volveré / el año que viene.»

Diciembre, cíclico final de todos los finales, es la excusa perfecta para sacar a relucir la piedra de melancolía que hemos ido puliendo a lo largo de todo el año. Normalmente llegamos con la energía por los suelos, la cuenta bancaria pidiendo ayuda y una cartera de fracasos más o menos abultada en el bolsillo. Pero aunque todos los finales, como dice Sabina, son el mismo repetido; este año diciembre será más triste y tendrá menos sentido, porque dos estrellas populares se han marchado antes de estrenarlo. Hablo de Almudena Grandes, que fue una escritora pop en su alineación con el pueblo, pero también en la difusión de sus obras, y en un ritmo literario tan claro, tan bello, que nadie ha conseguido imitarla; y en Justo Gallego, quien con sus propias manos, como un MacGyver de Mejorada del Campo, levantó el templo más pop de nuestra historia. Por ellos va este brindis de nieve: como sus legados, es lo contrario de un brindis al sol.