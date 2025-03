Defensa de las mujeres

Comenta Compartir

Los ocho asesinatos machistas cometidos en julio, a falta de la ratificación definitiva del último, llevaron ayer al Ministerio de Igualdad a reunir el comité ... de crisis que se estableció en junio de 2022 entre el Gobierno central y las comunidades para el seguimiento de la violencia de género cada vez que en el transcurso de un mes se produjeran cinco muertes o más. Desde entonces el organismo ha sido convocado ya en cuatro ocasiones. Julio es el periodo que en la serie histórica presenta más asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, lo que obliga a extremar las alertas en unas fechas de descanso estival que probablemente desaten los ánimos posesivos del victimario, mientras relaja las prevenciones de las víctimas y su entorno. En ellas aumentan también las agresiones de género. El hecho de que las tres últimas fallecidas –Carla, Elena y Vanessa– no tuvieran más de 27, 29 y 22 años respectivamente ha llevado a las responsables del ministerio a advertir sobre la relativización de la violencia machista entre los jóvenes. Además, de las ocho mujeres asesinadas solo una, Carmen, habría presentado denuncia. Es improbable que en el caso de las demás no se hubiera dado motivo alguno para que ellas o sus allegados recurriesen al 016 o a la personación ante las distintas instancias responsables de hacer frente a la amenaza, incluidos los servicios sociales y los sanitarios.

La violencia machista persigue anular el libre albedrío de las víctimas, por lo que, como recordaron las responsables de Igualdad, es imprescindible que se active el compromiso de familiares y amistades ante el mínimo indicio de sometimiento de la mujer por la fuerza. La reunión de ayer, presidida por la ministra en funciones Irene Montero y con la presencia de altos cargos de Interior y Justicia y de la Fiscalía, se limitó a emplazar a la sociedad en su conjunto para que reaccione en defensa de la integridad de las mujeres. Cuando es lógico que la sociedad espere más medidas por parte de las instituciones. Aunque la mejor noticia fue que se reunieron responsables públicos de casi todo el espectro ideológico para hacerse cargo de la situación. Porque es imprescindible que el diálogo y la persuasión se impongan en el plano político para recuperar la letra y el espíritu del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin que continúe siendo materia de confrontación partidaria.

