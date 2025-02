Más de siete años después de su aparición en la Diputación de Badajoz, David Sánchez Pérez-Castejón se ha desvinculado de su puesto de trabajo de la misma forma que llegó, sin explicar entonces lo que le llevaba a aceptar una plaza en una institución ... de segunda fila y en un lugar que le resultaba tan ajeno, y sin explicar ahora por qué ha decidido marcharse. En este tiempo, contadas apariciones públicas para informar de la actividad cultural cuya gestión le había sido encomendada con presupuesto público. Sánchez ha levitado sobre todos nosotros y vino y se fue como una sombra.

Desde el departamento de Recursos Humanos de la Diputación pacense han justificado la marcha del hermano del presidente del Gobierno por las «noticias falsas de un medio de comunicación», en una nueva demostración de la falta de conciencia del momento presente y del menosprecio a la transparencia que, desde el comienzo, la institución provincial ha ejercido con esta contratación, a la que según la jueza Biedma intentó dar «apariencia de legalidad».

El hermano del presidente del Gobierno no está encausado en un proceso judicial por las noticias que han salido publicadas, muchas de ellas, efectivamente, erróneas, especulativas, hiperbólicas y tendenciosas, incompatibles con lo que es un ejercicio riguroso del periodismo. Pero David Sánchez no es una víctima. Su problema no son las noticias aparecidas, sino las preguntas de una jueza. Es una persona inmersa en un procedimiento judicial que se celebra con todas las garantías legales para su defensa, y que llegará a una conclusión sobre si se ha vulnerado o no la ley. Y no está, como nadie, por encima de ella.

Esto se conocerá más tarde que temprano pues, a la luz de las resoluciones, el caso se encamina hacia la apertura de juicio oral y, probablemente, sus consiguientes recursos tras la sentencia. Pero, en cualquier caso, no son las informaciones, ni los autobuses con megafonía que dan vueltas alrededor de un palacio de justicia, los que deciden en este país si se ha incurrido en algún delito. Ahondar en la victimización es seguir colocándose en una situación superior al ciudadano que le reclama, y ahora también la magistrada, explicaciones sobre el buen uso del dinero público. Y lo que se ha ido conociendo son unas circunstancias laborales de poca exigencia para un empleado de alta dirección, que fue acomodando sus tareas y sus compañeros de trabajo a su gusto. Eso no te convierte en una víctima, sino en un privilegiado.

El suyo no es el único caso de probable colocación a dedo en una administración de cualquier nivel, ni es exclusiva del PSOE o PP (legendarias son las colocaciones del PNV y de la antigua CiU en sus instituciones). Tampoco es el primer ni el último ejemplo de empleado que no tiene intención de optar a la Medalla al Mérito en el Trabajo, sin que ello merezca un escarmiento del Código Penal. Pero está justificado todo el foco que se ha puesto sobre él porque sí es el único caso que afecta al hermano de un presidente del Gobierno, de lo cual él no tiene culpa, pero tampoco quienes están en su derecho de conocer si esa condición le ha generado un trato de favor.

Según se ha sabido, David Sánchez ha sufrido episodios de hostigamiento y acoso en su vida cotidiana tras saltar a la actualidad el caso judicial, situaciones que a nadie se le desean y que trasladan a la calle el discurso crispado que envuelve hoy la actividad política, donde los decibelios y las palabras gruesas se disparan de modo irracional en todo lo que guarda relación con Pedro Sánchez. Es algo que se debería cortar de raíz y que puede estar detrás también de la desvinculación del músico de la Diputación de Badajoz, a la que ya estaba perjudicando con su presencia y que se ha beneficiado de forma muy limitada de las virtudes y saberes que se le suponen a David Sánchez.