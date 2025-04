El pasado es futuro

El 'streaming' estaba destinado a comenzar una nueva época en el mundo de la televisión. Libertad del usuario para permanecer el tiempo que deseara, contenidos ... de todo tipo a un solo clic, sin anuncios y multitud de posibilidades para ver donde uno quisiera. Incluso fomentaban a los usuarios a compartir nuestras cuentas para difundir la nueva 'palabra'. De todas estas características, queda la mitad de las cosas. El 'streaming' ha mutado para sobrevivir. Todos quieren tener una plataforma para ofrecer sus contenidos y lograr beneficios por ello. Esto ha provocado que haya una oferta excesiva -dejé de contar plataformas cuando en España surgió la decimoquinta- para unos espectadores que no cambian en número. Somos los mismos.

Aparecieron las opciones con anuncios para atraer a los clientes. Más baratas, no muy invasivas con las interrupciones y hasta en algunas ocasiones de mejor calidad visual que las opciones sin publicidad. ¿Por qué? Porque las compañías obtienen más por un suscriptor más la publicidad que por un usuario que pague algo más pero sin interrupciones. Los números mandan, tanto para ingresar como para gastar. Ya no hay barra libre a la hora de dar proyectos. Cada euro, en este caso dólar, se mide con mucho cuidado.

Incluso Netflix, la compañía que se gastaba más de 17.000 millones de dólares en producción propia, ha optado por una vieja táctica de la televisión convencional: el episodio piloto. Solo ha encargado un capítulo de la comedia 'Little Sky' a sus responsables antes de pedir una temporada completa. No quiere gastarse tanto dinero en algo que no puede funcionar. Como las televisiones de toda la vida. Viejas fórmulas para el futuro de las compañías.