La culpa también es nuestra

Hace unos días, un compañero docente de mi centro educativo publicaba en este diario una carta titulada 'Falta de respeto' con la que estoy plenamente ... de acuerdo. No obstante, esa falta de respeto hacia el profesorado por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura (el único punto en común entre nuestras distintas fuerzas políticas) la hago extensiva a los sindicatos que supuestamente nos representan. Solo uno de ellos (CSIF) convocó la huelga en la enseñanza el día 30 de mayo, mientras que ANPE y PIDE no tuvieron ninguna relación con la misma. Esta desunión sindical lejos de favorecer los intereses del profesorado los debilitan.

Ni es creíble el 2% de seguimiento de la huelga que pregona la Junta ni los argumentos de los sindicatos para no convocar todos unidos una huelga para la que había muchos motivos, aunque la duración y el momento me han parecido inoportunos. Me parece bochornosa esa actitud de los sindicatos de colgarse medallas en las redes sociales cada vez que consiguen una limosna de la Consejería. Por todos estos motivos, aunque estaba de acuerdo con la huelga, no la secundé el pasado 30 de mayo. Aunque me consideren un funcionario, soy docente y periodista con sentido crítico por encima de cualquier otra consideración.

Mientras unos y otros van a lo suyo, seguiré rellenando a mi pesar tantos papeles o más que en mi lejana época de gestor administrativo y seguiré aplicando el sentido común en todo lo que leo y escucho como me enseñaron tiempo atrás en la Facultad de Periodismo y en mis dos veranos de prácticas en el Diario HOY.