Una misma comunidad educativa

El anuncio, por parte del presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, de una política educativa propia para las once comunidades autónomas gobernadas por su partido, ... después de que Pedro Sánchez informara en la convención del PSOE de la inclusión de una partida de 500 millones de euros para reforzar matemáticas y comprensión lectora, hace de la enseñanza un mero motivo de campaña. Los resultados de los exámenes PISA de 2022 destacaron el retroceso de los jóvenes españoles de entre 15 y 16 años en matemáticas y en comprensión lectora. Algo común a muchos de los países europeos, que no cabe atribuir en exclusiva a la pandemia. Es habitual subrayar las diferencias entre comunidades autónomas, que éstas han de tener en cuenta sobre todo cuando no hay correspondencia entre el gasto por alumno y el rendimiento escolar. Pero esas diferencias no son mayores que las que se manifiestan entre los alumnos de distintos centros de enseñanza y, sobre todo, en el seno de cada aula. Si algún daño causa la política partidaria al sistema educativo es la excesiva ideologización del tema, y la alternancia de sucesivas leyes orgánicas. Cuando lo importante es que se dote a la comunidad educativa de los medios precisos para atender las necesidades y acompañar a las expectativas de un alumnado cada día más diverso. Empezando por la autonomía real de los centros, y la dignificación del papel de la docencia como causa y efecto de la mejora de su cualificación profesional. El debate político tiende a polarizar las posibles soluciones entre un sistema educativo con un único currículo y un solo itinerario, y un modelo significado por especificidades identitarias más pretendidas que reales. Debate entrecruzado por una discusión maniquea entre el potencial integrador e igualitario del sistema educativo y su deber de aspirar a la excelencia en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de destrezas. No tiene sentido alguno que los dos principales partidos, PP y PSOE, simulen contar con un programa propio e infalible en materia educativa. Mientras rehúsan dialogar al respecto y, sobre todo, hurtan atribuciones y visibilidad a los docentes, especialistas y Universidades. Hay cuestiones que tienen que dejar de ser tabú, como la atención debida a los alumnos con más aptitudes, o la incidencia del plurilingüismo en los resultados académicos. Pero no tiene sentido alguno que Feijóo anuncie una EBAU común para once autonomías, cuando lo importante es reforzar el Bachillerato en toda España.

