El colegio de médicos y la culpa

Aún no hay fecha para la vista oral en la que el exoficial mayor del Colegio de Médicos de Badajoz será juzgado por un presunto delito de abusos sexuales a tres trabajadoras de la misma organización, por lo que se desconoce si será o no condenado por unos hechos que se sucedieron desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2021, según la Fiscalía.

Pero lo que sí se sabe es que, finalizada la fase de instrucción, el caso no se archivará porque se ha decretado la apertura del juicio oral, lo que significa que hay indicios suficientes para que el exoficial mayor sea juzgado, y también, y sobre todo, que la actuación del Colegio de Médicos de Badajoz en este asunto ha dejado mucho que desear desde el principio hasta el final. Y por eso la jueza no solo impide que pueda personarse como acusación particular, como pretendía, sino que ha designado a la institución colegial responsable civil subsidiaria, por lo que asumirá las posibles cantidades a pagar a las trabajadoras en caso de que el exoficial sea condenado.

Así que no sabemos cómo acabará este caso, pero sí que el Colegio de Médicos de Badajoz no actuó como debería haberlo hecho cuando tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo. Una junta directiva que lo supo, por comunicación directa de las afectadas, los días 4 y 5 de enero de 2022 y que, sin embargo, no fue hasta 22 días después cuando convoca oficialmente una comisión de investigación. Fue el 27 de enero, el mismo día en el que las trabajadoras denunciaron ante la Policía tras comprobar que el equipo presidido por Pedro Hidalgo no adoptaba medida alguna. De hecho, no tomó la decisión de despedir al acusado hasta el 31 de enero, cuando ya había sido detenido y el juzgado había dictado las órdenes de alejamiento.

En definitiva, señala el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación y asume el juzgado de instrucción, «en el tiempo en el que se fechan los acontecimientos narrados, el Colegio ha relajado las medidas de vigilancia y autoridad adecuadas respecto del acusado como empleado de dicha corporación pública, habiéndole otorgado una confianza excesiva, no limitando de forma correcta el poder que ejercía sobre el resto de los empleados».

Por eso, lo que ya sabemos por el momento es que el Colegio de Médicos de Badajoz no actuó con ninguna diligencia ni celeridad como defendió su presidente en la comparecencia que protagonizó diez días después de que HOY hiciera públicas las denuncias de las trabajadoras.

Parece más que razonable por ello que el juzgado haya rechazado el intento de la institución de personarse como acusación particular para respaldar en la vía penal a sus trabajadoras, cuando no lo hizo antes ni en tiempo ni en forma y, en lugar de asumirlo entonces, en esa comparecencia obligada, su presidente, lejos de la autocrítica, sacó pecho y trató en vano de reparar los daños a la imagen que el asunto estaba deparando y sigue haciéndolo, ahora con el pronunciamiento judicial, tanto a la entidad como a él mismo.

El problema está en la lamentable visión del asunto de la que hizo gala Pedro Hidalgo en esa comparecencia tardía. Dijo entonces a las denunciantes: «Perdonad cualquier incomprensión... por no haber tenido ese ojo de médico para poder haber visto lo que estaba pasando; pero no os culpabilicéis porque aquí está vuestra casa».

Lo peor no es lo del ojo clínico, que obviamente no hace falta para actuar ante un posible caso de abusos sexuales, acoso y amenazas, porque basta con escuchar sin prejuicios y actuar con neutralidad, en este caso dando desde el primer momento la misma credibilidad a las trabajadoras que al exoficial mayor.

Lo peor es lo de la culpa. Que el presidente de un colegio de médicos pida a unas mujeres que han decidido no callar y denunciar abusos sexuales que no se culpabilicen por ello es, simplemente, nauseabundo. Ya va siendo hora de que entendamos de una vez que son quienes abusan y quienes consienten los abusos los que deben sentir culpa, vergüenza y humillación. Nunca las víctimas. Tal vez con el varapalo judicial el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y quienes han respaldado su actuación comiencen a entenderlo ahora.

