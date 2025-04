La vida sigue con el PP

La nueva directora general de Patrimonio de la Junta, la arquitecta Adela Rueda, sin malear todavía por las miserias de la política, compareció el pasado ... lunes en la Asamblea de Extremadura para responder a una pregunta sobre el futuro museo del Madruelo de Cáceres. Explicó con detalle y objetividad el proceso administrativo que ha seguido el proyecto, y para rematar dijo con toda llaneza algo tan sensato que llamó la atención porque no se suelen escuchar esas cosas en boca de cargos públicos, tendentes siempre a arrimar el ascua a su sardina: «No sabemos quién lo verá acabado, pero estos son proyectos de vida de una comunidad autónoma que empiezan unos, desarrollan otros y terminan los de más allá; al final lo importante es que salgan por el bien de la ciudad de Cáceres y de la región». Nada más lejos de la refriega partidista a la que estamos acostumbrados que esta declaración de una mujer que, aunque ocupe ahora un cargo político bajo unas determinadas siglas, conoce bien cómo funcionan las cosas por su trayectoria profesional en el campo de la arquitectura.

La naturalidad con la que Adela Rueda se expresó en la Asamblea sobre un proyecto que, no solo no fue iniciado por el PP, sino que fue una apuesta muy personal de Guillermo Fernández Vara, debería ser la norma, pero no es así, y lo que se suele ver es a unos y a otros tratando, según el caso, de apropiarse o de echar por tierra las iniciativas del rival. Afortunadamente, eso suele quedarse en declaraciones y rifirrafes dialécticos más o menos gruesos, y a la hora verdad lo que ocurre es que los acontecimientos siguen su curso de un gobierno a otro porque nadie es tan irresponsable como para querer empezar desde cero cada cuatro años.

Acabamos de verlo en el borrador de presupuestos de la Junta, el primero del gobierno de María Guardiola, donde, al menos en el caso de Cáceres, se respetan e incluso se incrementan las partidas de los proyectos importantes puestos en marcha o tan solo anunciados por el PSOE. Así ocurre con el propio museo del Madruelo, que avanza firme tal y como lo concibió Fernández Vara, y también con otros como la Ronda Sureste, el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético o la reforma del antiguo Hospital Provincial, aunque en este caso sí puede que haya algunos cambios en los nuevos usos previstos respecto a lo que dejó decidido el gobierno socialista. No menciono el Hospital Universitario porque sus orígenes se pierden ya en la noche de los tiempos y va tan despacio que ni siquiera acertamos a vislumbrar cuándo estará terminada la segunda fase. Seguro que no en los tres años y medio que faltan para las próximas elecciones.

También Rafael Mateos ha optado por aplicar cierta continuidad desde su parcela en el Ayuntamiento, al menos en los temas relevantes, defendiendo iniciativas con las que desde la oposición se había mostrado reacio o indiferente, como el proyecto budista de Arropez o el derribo del bloque C de la calle Ródano. Es lo sensato. Él también dejará proyectos propios inacabados y querrá que quien le suceda en la alcaldía los termine tal y como fueron concebidos. Sólo de ese modo se puede avanzar.