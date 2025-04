Más de procesión que de misa

Comenta Compartir

Los que miramos la Semana Santa desde la distancia, pero también desde el respeto y la curiosidad, nos preguntamos a menudo los motivos por ... los que el número de personas que participan en las procesiones, tanto de manera activa como pasiva, multiplica por mucho al de quienes acuden a la iglesia, no digo ya todos los domingos, sino con alguna regularidad. La respuesta que se suele dar a este comportamiento aparentemente contradictorio es que la Semana Santa tiene más de cultura que de religión, de tradición que de creencia. En efecto, no se puede poner en duda el arraigo de la Semana Santa en la mayor parte de España, aunque la proliferación de cofradías y hermandades en ciudades como Cáceres, si bien no es un fenómeno totalmente nuevo (llegaron a convivir cerca de 40 a principios del siglo XVIII), ha repuntado en las últimas décadas, sobre todo en el número de cofrades, que se cuentan por miles, coincidiendo curiosamente en el tiempo con el declive imparable de la fe católica que reflejan todos los estudios sociológicos. Es similar a lo que ocurre con la Virgen de la Montaña en el caso de Cáceres, y con las patronas y santos protectores de cada sitio, que a día de hoy siguen gozando de una devoción y respeto bastante superiores a los que reciben la institución eclesiástica y sus dogmas. Son muchos los fieles que reservan su principal dosis de fe para la virgen de su pueblo.

La Semana Santa es una manifestación religiosa, sí, pero más popular que litúrgica y donde la Iglesia como institución tiene un papel secundario, por paradójico que resulte. Las cofradías son organizaciones civiles formadas y gestionadas por laicos que, aunque en última instancia están sujetas a la autoridad del obispo, funcionan muy a su aire. Eso genera a veces ciertas tensiones y encontronazos. Algunos curas ven las procesiones con algo de recelo, como si se estuvieran metiendo en su terreno y, como decía al principio, se preguntan dónde anda toda esa gente los domingos. En Cáceres la gran participación popular, aunque atenuada este año por el mal tiempo, se adereza con el componente turístico, que lleva a las autoridades a promocionar la Semana Santa como uno de los principales atractivos de la ciudad, muy a juego con su belleza monumental, junto a la que se funde en una escenografía de potencia visual imbatible en procesiones como la del Cristo Negro. No en vano, estas fechas marcan el pico de la temporada alta para el sector. Hoteles y restaurantes se llenan y se amplían los horarios de bares repletos de público, prueba de que el luto y el recogimiento con los que nuestros padres y abuelos vivían antiguamente la Semana Santa en las casas extremeñas pertenecen a un pasado remoto, tradicionalista primero y nacionalcatólico después, que poco tiene que ver con la realidad de hoy.

