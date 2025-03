El ambulatorio ambulante

Cuando hace justo cuatro años la Junta de Extremaduratrasladó el centro de salud Zona Centro a la planta baja del Hospital Provincial ... 'Virgen de la Montaña', que se había quedado sin uso tras la apertura del Universitario en 2019, justificó ese cambio en la necesidad de crear circuitos aislados para pacientes con coronavirus y en las deficiencias de accesibilidad de las instalaciones que el ambulatorio ocupaba hasta entonces en el número 1 de la avenida Hernán Cortes, junto a la estatua del Caballo. Además, la decisión casaba bien con los planes que había por entonces de darle un uso diverso a los 22.000 metros cuadrados que quedaban disponibles en el provincial: por un lado dotaciones sanitarias como el ambulatorio, el Punto de Atención Continuada (PAC), Salud Mental o el Centro de Drogodependencias (Cedex), y por otro educativas y culturales como el Conservatorio de Música, la Escuela de Arte Dramático o la ampliación de la Biblioteca Pública.

Lo primero que se hizo fue llevar allí el centro de salud Zona Centro, y con él a los cerca de 13.500 pacientes y decenas de profesionales sanitarios que tiene adscritos La jugada costó 630.000 euros, que se usaron en acondicionar la pequeña parte del Provincial donde iba el ambulatorio. Tras algunas modificaciones menores sobre los planes iniciales, todo lo que tenía que ver con los usos futuros del Virgen de la Montaña quedó más o menos establecido en el plan director del edificio que se publicó en diciembre de 2022, aunque ya entonces hubo a quien no le gustó esa mezcla un poco rara en el mismo inmueble de dotaciones sanitarias con educativas y culturales.

Desde entonces no se había vuelto a hacer ni decir nada relevante sobre este asunto, hasta que hace unos días supimos que el PAC saldría del Virgen de la Montaña para ubicarlo en un edificio que la Junta va a construir en la avenida de la Hispanidad, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Cáceres. Y este viernes se ha constatado definitivamente que el gobierno regional hace suyo el criterio de no mezclar usos tan distintos entre sí, al anunciar la consejera de Educación que el Provincial dejara por completo de albergar dotaciones sanitarias. Unas horas después, la Junta desveló que el centro de salud Zona Centro regresará tan solo cuatro años después a su ubicación anterior junto al Caballo. Se hará una nueva obra de reforma, y aquí no ha pasado nada. Es el ambulatorio ambulante.

Pero lo cierto es que no sabemos si este nuevo bandazo de la administración autonómica respecto a qué hacer con el Virgen de la Montaña será el último. Por si acaso, aunque la Junta asegura que su intención de quitarle al edificio los usos sanitarios es firme, y que solo se utilizará para asuntos educativos y culturales, la Diputación de Cáceres, que es la propietaria, no solo va mantener abierta en el acuerdo de cesión la posibilidad del uso sanitario, sino que le va a añadir además el administrativo, por lo que pueda pasar. Porque visto lo visto, y con los plazos que se manejan, nadie garantiza que un próximo gobierno regional, o incluso este mismo, vuelva a echar borrón y cuenta nueva y cambie otra vez los planes para el Hospital Provincial, uno de los edificios más emblemáticos del centro de Cáceres, a cuyo futuro no dejamos de dar vueltas mientras lleva seis años prácticamente vacío.