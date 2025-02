Líderes de los países influyentes en el mundo

Refiere la ONU que en el mundo existen 193 países y dos más que actuarían de observadores pero que aparecen como estados soberanos, por lo ... que la cifra total sería de 195 países. Unos pocos son los más influyentes: EE UU, China, Rusia, Reino Unido, Alemania, Japón. España aparece en ese ranking en el puesto número once al haber escalado algunos puestos en los últimos años. En las primeras posiciones aparece la Ciudad del Vaticano, aunque su extensión sea diminuta, apenas 0,44 kilómetros cuadrados, está considerado como uno de los países más influyentes por la gran ascendencia que tiene sobre la importante comunidad católica. Profesan esta religión aproximadamente 1.375 millones de personas.

Los Estados Unidos de América es el país más poderoso del mundo. En las últimas elecciones a la presidencia de EE UU se presentó Donald Trump como candidato republicano y Kamala Harris por el partido demócrata, al renunciar a su reelección el presidente Joe Biden. Su renuncia fue lógica. Bromeó en en la tradicional cena de corresponsales, refiriéndose a Trump: ·Soy un hombre adulto compitiendo contra un niño de seis años». A sus 82 años al «adulto» daba pena verlo andar y hablar. Sus giros eran lentos arrastrando los pies, y su memoria dejaba mucho que desear, con lapsus y equivocaciones frecuentes. Más que adulto, viejo. Kamala Harris tuvo poco tiempo para competir con Trump y perdió las elecciones. Trump ha sido el presidente de EE UU con la edad más avanzada en tomar posesión de su cargo, 78 años. ¿Y qué se puede esperar de este señor? Grandes interrogantes abruman las cabezas de todos los mandatarios del resto del mundo por sus ocurrencias; y cada día tiene una. Y en el otro lado del pPlaneta otro dirigente Vladimir Putin, que lleva veinticinco años en el poder. Un señor que cuenta con un poder absoluto y que tiene en vilo a todo el mundo por la guerra con Ucrania ¡Qué tandem¡ A los dos les une su afán expansionista –Ucrania, Canal de Panamá, Groenlandia y Gaza–y ambos con marcada fobia a Europa.

Para enfrentarse o plantar cara con una oposición unida y firme a las ideas y desmanes de estos dos mandatarios. Europa carece de líderes que destaquen y piloten la nave europea. A lo largo de la historia siempre han existido líderes europeos para abanderar los problemas que pudieran surgir en el mundo. Se puede citar a Margaret Thacher, Kohl, De Gaulle, Crurchill, Adenauer. Si hiciéramos una encuesta a la población sobre el conocimiento de los líderes actuales, de los 27 estados miembros que conforman la Unión Europea apenas se sabrían el nombre de alguno.

La Iglesia católica podía ejercer de escudo frente a las medidas antisociales y antisemitas del mandatario estadounidense. Valiente fue la intervención de Mariann Edgar Budde, responsable de la Diócesis Episcopal de Washington, reprochando y advirtiendo a Trump, en su cara, su politica antihumanitaria. El presidente escuchó hieraticamente esas advertencias. «La vasta mayoría de inmigrantes no son criminales. Es gente que trabaja en las granjas y recogen las cosechas». Pero al frente de la Iglesia Católica esta el papa Francisco, quién con sus 88 años, no anda bien físicamente, su estado de salud no le permite en ocasiones celebrar los actos más importantes de la Iglesia Católica. Una vez elegido, el Derecho Canónico no contempla la inhabilitación de un papa por enfermedad física o mental. Rara vez se produce la abdicación de un papa a su papado; cierto es que a lo largo de la historia sí se ha producido; de los 266 papas ocho han dejado su cargo. El último en abandonar fue el papa Benedicto XVI. En una entrevista pública afirmó que «si uno no se encuentra bien físicamente o psicológicamente tiene el derecho y, bajo algunas circunstancias, el deber de renunciar».

Espectador silencioso de todos los acontecimientos está el primer ministro de China Xi Jinping, que lleva trece años en el poder. Con algo menos de edad, 71 años. Dentro del hermetismo oficial, se dice que su salud es muy delicada. Puede que todo sea un bulo, pero lo cierto es que las apariciones de este mandatario son cada vez menos frecuentes. Habrá que esperar cual es la postura de China en todo este galimatias.

Tiempos difíciles con grandes incógnitas en el horizonte; gobiernos presididos por personas sin grandes escrúpulos y otras avejentadas Afirmaba el presidente Eisenhover de los Estados Unidos que: «La política debería ser la profesión a tiempo parcial, pero algunos quieren perpetuarse». Las opiniones y valoraciones que se expresen ante los temores que puedan vaticinarse son respetables, pero siempre hay que tener presente que la libertad de expresión y decisión de los pueblos está por encima de toda consideración.