Cazadores y ecologistas

Hace poco se ha celebrado en la ciudad de Badajoz la XXXIII edición de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza (Feciex). Me ha ... sorprendido gratamente la afluencia masiva al certamen de hombres y mujeres; mayores, jóvenes y niños. Según datos aportados por la organización, se cifra en 30.000 los visitantes a la feria, lo que da idea de que la caza sigue viva y pujante. No habrá muchos certámenes con tanta afluencia de público.

Otra cosa que me ha llamado la atención ha sido el giro que el mundo de la caza está teniendo hacia la conservación de la naturaleza. Tal es así que los discursos de todas las personas que intervinieron en el acto inaugural reflejaron la sintonía entre caza y conservación. Han sido muchas las actividades de este evento que han tenido relación con la protección del medio ambiente. De hecho, el tema monográfico de este año giraba en torno al agua en la naturaleza. Una exposición programada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana que destacaba la importancia del agua para la conservación de la biodiversidad, muy bien documentada, gratamente acogida y visitada por todos los asistentes. Las conferencias se iniciaron con un simposio internacional muy relevante sobre la tórtola europea, con la participación de expertos de toda Europa.

El guiño de los cazadores a los conservacionistas no es correspondido por muchas asociaciones ecologistas que estiman que hay que abolir la caza en todo el territorio nacional. Consideran que la caza produce daño y muerte al animal, y en su conjunto, es perjudicial para la conservación de la naturaleza.

Efectivamente la caza es muerte y la muerte está presente en toda la cadena trófica de los seres vivos. Una especie mata a otra para poder sobrevivir. El halcón captura a la serpiente y la serpiente apresa al ratón, apretándole fuertemente impidiendo el flujo de la sangre y del oxígeno en su organismo. ¿Hay daño y muerte en el comportamiento de los animales? Y las personas cuando comen un cabrito o una lubina ¿son alimentos elaborados por inteligencia artificial o proceden de animales criados y sacrificados en el campo y en el mar?

Es bueno que los ecologistas estén vigilantes y exigentes en la práctica cinegética, pero no estar radicalmente en su contra. Deben asumir los beneficios que la caza aporta a la sociedad. Ser conscientes que atrás quedó el viejo refrán de «Pájaro que vuela, a la cazuela». La pasión de los cazadores es cazar pero crece su preocupación por la conservación de la naturaleza siguiendo las directrices de las federaciones de caza y los colectivos de cazadores que avalan el respeto a las aves protegidas que surcan el cielo de nuestros espacios. Debe prevalecer en ambos colectivos el sentido común y alejarse de extremismos. No se debe olvidar que cazadores han sido pioneros en la defensa de la naturaleza. Ya he referido en alguna ocasión que Pedro Pidal fue un contumaz cazador; diputado en las Cortes por Asturias, era un enamorado de la naturaleza. Impulsó la Ley de Parques Naturales y jugó un papel decisivo en la creación, en 1916, de lo que hoy es el Parque Nacional de los Picos de Europa, primer Parque Nacional de España. A Jesús Garzón se le debe la creación del Parque Nacional de Monfragüe. El estaba en contra de los eucaliptos, pero de ninguna manera en contra de los cazadores.

Si se prohibiera la caza se produciría una superpoblación de alguna especie –sea el jabalí en Monfragüe o en Doñana– en detrimento de otra. No es cierto que cuando hay una superpoblación de una especie disminuya la cuota de nacimientos. A más población más nacimientos.

Extremadura, a fecha de hoy, según datos oficiales, cuenta con 71.086 licencias de caza. A nivel económico esta actividad aporta el 0,3% del PIB nacional y el 13% del PIB del sector agrícola. En el año 2023 generó 45.497 empleos directos y contribuyó al mantenimiento de otros 141.261. La carne de caza es muy apreciada en Centroeuropa. Sería bueno hacer campañas para potenciar su consumo a nivel nacional.

La caza es una actividad milenaria que conlleva ejercicio físico, encuentros, vivencias y contacto con la naturaleza. Se ejercita principalmente en los pueblos. Pueblos que no solamente carecen de servicios básicos mínimos, sino también de actividades lúdicas. La llegada de los cazadores aporta acicate económico: jornales, restaurantes, gasolineras, hostales y bares. Sacando a las gentes de su rutina diaria con tertulias y comentarios en las migas mañaneras y al finalizar la jornada. Si se están solicitando subvenciones para que no desaparezcan los bares de los pueblos, qué mayor incentivo que el de la caza en la España vaciada. Caza y conservación deben de ir de la mano porque son complementarias y compatibles.