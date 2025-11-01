HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
SABERES INÚTILES

La prensa

César Rina Simón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hay oficios que llevan aparejada desde su creación la narrativa de la decadencia, una especie de harakiri cíclico que idealiza una supuesta edad de oro ... confrontada con un estado actual de crisis. El ejemplo paradigmático sería la educación. Se cuentan con los dedos de una mano los docentes que consideran que sus alumnos son hoy mejores que antes. La mayoría siente vivir en un progreso invertido que arrastra la educación al borde del colapso. Cuando el cenizo que llevamos dentro repite estos mantras, tan difíciles de contrarrestar como el terraplanismo, yo le invito a volver a los orígenes, a los diálogos de Platón, donde está enunciado todo nuestro mundo con suma precisión. En 'República', escrito hace dos mil quinientos años, Platón denuncia la decadencia de los sistemas educativos comparados con su experiencia. Ojo, se formó con Sócrates. Según el filósofo, en su infancia se educaba en la virtud y la justicia, pero sólo unos años después la educación había empeorado sustancialmente porque se centraba en la oratoria y el arte de convencer, no en la búsqueda de la verdad. Desde hace veinticinco siglos los docentes han interiorizado esta imagen: vamos cuesta abajo y sin frenos. Me pregunto si la cuesta es tan larga, ¡una cuesta de milenios!, o es que esta autopercepción tiene que ver más con motivos generacionales. Siempre envejecemos a la defensiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3 Mercadona anuncia cambios en sus horarios para este 1 de noviembre
  4. 4

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  5. 5 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  6. 6

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  10. 10

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La prensa

La prensa