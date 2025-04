Primavera electoral

Comenta Compartir

Con la primavera dada como amortizada por algunos, se ha oído en la puerta la llamada de un visitante inesperado. Siempre ha estado ahí, si ... bien muchos le hacen el vacío o lo consideran fuera de moda. Es el refranero español, que ha vuelto pregonando que cuando marzo mayea etcétera. Todos agradecemos el agua, unos en vivo porque esperan grandes beneficios y otros en diferido porque ya los perdieron. Seguro que no viene mal a los montes públicos o parques nacionales como Doñana y las Tablas de Daimiel, por cuyos acuíferos gastan predilección los acostumbrados a pedir y no dar. Y no se quedarán atrás los habitantes de las ciudades, para quienes el olor a mojado constituye un placer pasajero que echarán de menos en cuanto vuelva el calor. Ellos no tienen prisa por cantar el regreso del sol como en la canción de los Beatles. El refranero también acierta cuando afirma que nunca llueve a gusto de todos y que la virtud está en esa moderación que evitaría tantas riadas, lo que pasa es que en las oficinas de las nubes no tienen hoja de reclamaciones.

Transcurridos los catorce días anteriores como sendas estaciones de un vía crucis alargado hasta el infinito, reconozco mi sorpresa ante las explicaciones de algunas gentes. En concreto, de aquellas que aparecían en reportajes de prensa proclamando que en sus localidades habían llegado a acuerdos para presentar una lista única. De la lectura se deducía que dichas listas las llenaban personas conocidas por sus desvelos en pro de la convivencia y el progreso municipal y por ello aprobadas por los vecinos de cada lugar. Por omisión intencionada o por no aumentar la incertidumbre, las crónicas nunca hablaban de hipotéticas redes clientelares, de conveniencias, de hastío por la actividad pública que más disgustos ha dado a los españoles en los últimos tiempos. Entre tanta desconfianza, la unanimidad de esos creyentes desprende un optimismo poco común. La ausencia de competidores no es lo mejor visto, y a veces ni siquiera lo más práctico, pero ojalá todos los casos se den por esa fe entusiasta, que no deja de ser otra posibilidad de la democracia. En plena jornada electoral Antonio Gala se apagó como la luz de una vela. Mientras él se iba de este mundo, que le despidió cuando correspondía aunque no con todos los honores que merecía, seguían creando sus respectivas obras los habitantes de su fundación. Él alzó la suya a lo largo de los cincuenta años que pasaron entre los sesenta del pasado siglo y los primeros de este, fechas en las que publicó dos poemarios, el primero y el último. Entre medias, innúmeras piezas teatrales, periodísticas y narrativas; sus poemas de amor, ponderados por Gimferrer e interpretados por cantantes como Antonio Vega; su última columna, 'Vivir la vida', cuya búsqueda en internet no es una pérdida de tiempo. Menciones especiales para 'El manuscrito carmesí' y 'La pasión turca', dos novelas que causaron estragos y colas kilométricas de fans que esperaban pacientemente su firma y su bendición. Retirado de la literatura hacía quince años y del periodismo hacía ocho, su legado queda en manos del público y de la eternidad para juicio popular.

