Celdrán habría tirado de socarronería

Bienvenidas las polémicas porque de ellas nacerán debates. Algunos casposos, como el de nombrar a una cómica 'persona non grata' por el Ayuntamiento, y otros con más enjundia, como el de establecer una censura para decidir quién y qué puede decir. Qué quieren que les ... diga, no quiero ni una cosa ni la otra.

Pero la actuación de Henar Álvarez en Los Palomos de hace una semana aún colea y promete seguir dando que hablar hasta finales de mes. Será entonces cuando el pleno vote las distintas mociones que el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, y el PP quieren debatir.

Las iniciativas están basadas en las manifestaciones de Henar Álvarez sobre Celdrán. Desafortunada, la humorista dijo: «Me flipa que os insulte un alcalde homófobo y hayáis montado una fiesta que dura ya 11 años para que se joda. Hombre… Estará el tío pensando: Ya me podría haber metido la lengua en el culo. Bueno, en el culo no, que le doy más ideas a esta gente».

Esas palabras han levantado una polvareda de la que el concejal que concurrió por Vox, Alejandro Vélez, trata de sacar todo el rédito que puede. Que ya sabemos todos que queda un año para las elecciones y no tiene partido con el que presentarse.

Si su objetivo era acaparar protagonismo esta semana, lo ha conseguido. Casi tanto como ha ayudado a incrementar la popularidad de la humorista a la que quiere declarar persona non grata. Lo más probable es que se quede solo en su intención y no lo consiga. No parece que Cs ni el PP quieran seguirle el juego con esta fórmula arcaica, aunque eso tampoco signifique que estén de acuerdo con la formas ni las palabras de la presentadora.

Creo que en esa línea conectan con gran parte de los pacenses que han oído la polémica. No comparten el tono de las manifestaciones, pero ven excesivo que Vélez trate de reprobar a una humorista. Ni entienden que se les haya ido una semana en dimes y diretes. Con el atasco municipal que hay, el conflicto de la Policía Local aún caliente, la amenaza de los conductores de autobuses con no trabajar en San Juan y una feria por organizar el Ayuntamiento tendría que estar centrado en sacar adelante el día a día. Así nos va.

Pero como gobernar no es lo mismo que hacer oposición, la concejala Erika Cadenas (Podemos) ha estado acertada al defender el derecho a la libertad de expresión de la cómica. Ricardo Cabezas, portavoz socialista, se ha negado a tomar partido. Ni libertad de expresión, ni crítica a Vélez. Ha vuelto a uno de esos silencios de los que echa mano cuando sabe que, diga lo que diga, enfadará a unos o a otros.

Celdrán metió la pata en la radio cuando respondió a aquella pregunta sobre los palomos cojos, soportó el cachondeo del Gran Wyoming y no bloqueó la fiesta del orgullo en Badajoz. Por eso estoy convencida de que el veterano alcalde no habría entrado al trapo de Vélez ni de la humorista y habría despachado todo este asunto con una frase ingeniosa y mucha socarronería.