Muñecas sexualizadas
Carlos Luis Alonso Blanco
Campanario
Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00
Cuando entramos en cualquier periódico digital aparece una publicidad de Aliexpress con caras de muñecas infantiles con un claro sentido sexual y las autoridades, tan ... sensibles en cuestiones de derechos de mujeres y niños, o eso dicen, no se han pronunciado en ningún sentido, vamos que yo sepa no han dicho nada y mira que en Francia sí han suspendido a la plataforma Shein, otra plataforma china , y esta ha pedido disculpas y ha retirado las muñecas sexuales con apariencia infantil culpando a los fabricantes.
No sé, quizá para los que gobiernan sea más importante otros hechos como las botellas de plástico que no se quita el tapón o los trapicheos diarios de unos y otros llegando al hartazgo del pueblo, o que somos tan íntimos de los demócratas chinos que temen su enfado porque se traduciría en castigo (los reyes están en China) o que las gallinas estén encerradas en algunos pueblos sí y otros no y a poca distancia unos pueblos de otros, o en tantas milongas para tenernos distraídos y así no pensamos y tenemos conversación de barra y por ende enfrentamiento.
Pero, por otro lado, considero que en un país con políticos tan mediocres e incapaces que solo buscan no moverse del sillón y su aforamiento a toda costa para ralentizar sus 'affaires', ¿qué se puede esperar?
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión