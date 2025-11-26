HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ÁNGULO INVERSO

La sombra del miedo

Candelaria Carrera Asturiano

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Luisa descubre el escaparate de su tienda cada día a las diez de la mañana en punto. El ruido metálico de la persiana anuncia el ... inicio de la nueva jornada laboral, pero también supone una señal inconfundible para ubicarla en el tiempo y el espacio. Es consciente de que pocos minutos después, puede aparecer una silueta de sobra conocida y detenerse frente al escaparate. Ha sucedido en más de una ocasión. No entra, ni habla. Solo mira unos instantes, lo justo para que un escalofrío recorra todo su cuerpo. Ignora la orden de alejamiento que pesa sobre él, imponiendo su presencia amenazante.

