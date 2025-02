La camisa azul

Hace años vi atardecer en la playa de arena negra de Porto da Cruz, un pueblecito de la isla de Madeira. Al instante, decidí que ... aquel era mi lugar en el mundo y me dije que pronto pasaría allí las Navidades, la Nochevieja, los Reyes y hasta las rebajas de enero. Han pasado muchos años y escribo esta columna en la cafetería de un centro comercial, tras hacer cola durante media hora para pagar una camisa rebajada tan azul como el resto de mis camisas.

¿Por qué soy tan pusilánime? Desde que escogí Porto da Cruz y su hotel Costa Linda para escapar en Navidad, nada ha cambiado en mi vida. Cada año, hago cola para comprar un décimo de lotería que comparto con mis cuñados, engordo tres kilos, me atiborro de manjares que, en el fragor de la comilona, me saben todos igual, salgo de compras un día sí y otro también, veo cabalgatas, peregrino por belenes, ceno en cuatro casas distintas y acabo comprando una camisa azul rebajada. Pero no tengo arrestos para marcharme a Porto da Cruz a ver atardecer.

Y lo peor no es la cobardía para hacer lo que deseo, sino lo que me quejo: «¡Qué gordo estoy, qué cansancio, qué hartazgo de colas, cuánto gasto, qué pesadez de familia, la de comida que sobra, lo poco que dura la extraordinaria!». Lamento tras lamento hasta la promesa final: «El año que viene, me voy a Madeira». ¡Iluso!

Escribe Luis Landero que para ser razonablemente felices «lo primero es aceptar las reglas de la vida». Y todo lo que sucede entre las colas del décimo y las colas de las rebajas es regla de oro, ley de vida, tradición inquebrantable. Lo de Madeira es puro Nietzsche: voluntad de deseo, aspiración… frustración. Landero, Nietzsche… Leer consuela mucho.