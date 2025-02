Barrizal político sobre Doñana

Comenta Compartir

La aprobación por el Parlamento andaluz de la proposición de ley de PP y Vox para regularizar terrenos de regadíos en el entorno de Doñana ... materializa lo que ya era una amenaza sobre la mayor reserva ecológica de Europa. Hasta el punto de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE obliga desde junio de 2021 a recuperar el acuífero del parque natural, esquilmado por la sobreexplotación y comprometido ahora por una medida que contraviene informes de la propia Cámara autonómica y organizaciones ecologistas. La Comisión Europea reiteró ayer los «efectos adversos» para el ecosistema del espacio natural si los responsables de su preservación no compatibilizan las actividades económicas con un uso sostenible del agua. Doñana peligra después de 36 meses sin apenas precipitaciones, en vísperas del periodo más seco del año, pero rebosa barrizal político. El impulso a explotaciones agrícolas que operan en la alegalidad desde 2014 no es ajeno a las cercanas elecciones municipales. Y los aspavientos del Gobierno central no esconden décadas de dejadez a la hora de abordar proyectos hídricos convertidos ya en cuestión de supervivencia para un espacio único.

