Otro aviso a Sánchez

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, expuso ayer ante la Comisión de Presupuestos del Congreso una reflexión crítica hacia el proyecto de Cuentas para ... 2023 elaborado por el Gobierno, que la Autoridad Independiente debe avalar por ley. Las palabras de Herrero convertirían el cumplimiento de ese trámite en algo formal y genérico. Así pareció interpretarlo también la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La presidenta de la AIReF denunció «la deriva en la que los Presupuestos tienen una serie de carencias en cuanto instrumento de política económica». Destacando su «cada vez menor calidad informativa», que «debilita su función de rendición de cuentas». Cristina Herrero declaró echar en falta que el Ejecutivo no traslade sus previsiones macroeconómicas a la AIReF en el mes de julio, de manera que el aval exigido de la instancia supervisora hacia las Cuentas Públicas se haga patente en su elaboración mediante la posibilidad de aportar indicaciones al Gobierno. Algo que no está contemplado legalmente, pero que convendría normalizar. Herrero reconoció que la incertidumbre dificulta la tarea presupuestaria. Pero sin que una situación que se prorroga desde la crisis de 2008 justifique la dilución del «realismo» y de la claridad requeridos en la materia. Tales reproches no pierden relevancia porque puedan aplicarse a anteriores ejercicios y Gobiernos y al común de las administraciones. Herrero subrayó ayer que todo eso se ha visto «agravado» en el proyecto presupuestario para 2023. Señalando la carencia de «un plan de reequilibrio» después de tres años de suspensión de las reglas…, como si la contención del déficit y de la deuda pudiera postergarse sin más. Herrero criticó que el Gobierno prevea para 2022 ingresos inferiores a los que sabe que recaudará el erario, aunque se haya convertido en un hábito.

La AIReF se sumó ayer a todos los observatorios que prevén un crecimiento menor al que contempla el Gobierno. Aunque se mostró más optimista respecto a la inflación. Mientras augura una menor capacidad de generación de empleo de la que espera el Gobierno. En el fondo, el dictamen de la presidenta de la AIReF es que el proyecto de Presupuestos 2023, seguido de gastos extrapresupuestarios a cuenta de la crisis energética, puede comprometer el futuro de la economía pública española.

