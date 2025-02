Una amiga que pasa la semana entre Frankfurt y Zúrich me dice que se está pelando de frío. En interiores, los exteriores no cuentan. Las ... restricciones, ya saben. El termostato a cifras impensables hace dos años. Leo que España aumenta la vigilancia de la polio tras los brotes en Nueva York y Londres. Hace 60 años empezó una vacunación masiva que aparcó ese problema. O lo hizo en casi todo el mundo porque hay países que no lo tenían erradicado. Europa llevaba 20 años libre de polio salvo algún brote importado.

A mí me da igual si los tomates ya no saben a tomates (que sí saben si sabes dónde comprarlos) o si han cerrado ese bar de toda la vida al que no has ido jamás. ¿Pero la polio? ¿Pasar frío en invierno? Ya lo dijo Lydia Lozano cuando le afearon llevar minifalda: «Hasta que no tenga una pierna chunga me veréis con faldas cortitas. ¿Pero qué es esto? En este país vamos para atrás». En este país y fuera. En lo importante y en lo que no.