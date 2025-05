La apuesta por el turismo de luces

Luces de colores por doquier. Las ciudades españolas compiten para ser las mejores iluminadas durante el casi mes y medio que dura ahora el ambiente ... navideño, desde que a finales de noviembre se enciende el alumbrado en muchas de ellas. La más madrugadora fue Torrejón de Ardoz, que se iluminó el 18 de noviembre. Empezó pronto porque hace unos años vio el filón y además de las luces ofrece una gran variedad de atracciones y actividades para niños y mayores y ahora se promociona como el mayor parque temático navideño de España, cobrando una entrada que pagan gustosamente los miles y miles de personas que invaden la ciudad cada fin de semana. Le siguió Vigo, que comenzó su Navidad el 19 de noviembre, encendiendo las más de 11 millones de luces LED que adornan 400 calles de la ciudad. Su alcalde, Abel Caballero, presume de que es la ciudad mejor iluminada del planeta en Navidad, pero no lo hace para dar envidia a Madrid o Barcelona, sino porque este montaje navideño en el que dice que se gasta un millón de euros prevé que tendrá un retorno económico para Vigo de más de 700 millones. Todo son ventajas,

Las ciudades extremeñas también quisieron adelantarse este año y Mérida y Cáceres encendieron sus luces el 24 de noviembre, Badajoz el 25 (por cierto, pésima decisión del Ayuntamiento hacer coincidir el encendido con la manifestación del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) y Plasencia el 1 de diciembre, pero son poco ambiciosas en su iluminación navideña. Nuestros alcaldes aún no se han percatado de que las luces navideñas generan más riqueza de lo que cuestan a pesar del incremento del precio de la luz, porque activan el consumo y contribuyen a mejorar la economía de las ciudades que apuestan por ellas porque se llenan hoteles, restaurantes y comercios.

Yo estoy entre los millones de «turistas de luces» porque me encanta la Navidad y siempre que puedo desde primeros de diciembre visito alguna ciudad para ver cómo engalanan sus calles y plazas, sobre todo por la noche. Acabo de volver de Sevilla, que encendió su Navidad el día 5 con una cuenta atrás en la avenida de la Constitución al ritmo de ‘All i want for christmas is you’ de Mariah Carey. La ciudad luce preciosa y la iluminación navideña convierte en mágicos muchos rincones, como la plaza de El Salvador, con abetos y bolas de Navidad preciosas. A pesar de que visitar el centro de Madrid en el puente es una misión arriesgada por las ‘hordas’ de gente que llenan Preciados, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor o la Gran Vía, merece la pena ir por el colorido y el ambiente festivo que contagia alegría.

Bellísimas ciudades como Granada o Lisboa mejoran aún más estos días, pero lo que más me ha impresionado es la creatividad de Málaga, que ha convertido su famosa calle Larios en todo un espectáculo. El año pasado tuve ocasión de comprobar cómo las luces cambian al ritmo de canciones como la de Mariah Carey en tres pases diarios, y no dejen de ver el vídeo mapping de la torre sur de la Catedral, que te hipnotiza durante varios minutos. Desde luego el gasto en la iluminación navideña lo amortizan bien. Les recomiendo que acudan a ver el show de la calle Larios, que este año está flanqueada por 16 ángeles celestiales de cuatro metros de altura y colas de doce metros de largo en 32 columnas laterales que dan la bienvenida a los visitantes. Sus colas de 12 metros de largo que cambian al ritmo de la música no les dejarán indiferentes.