HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Sin vergüenza ni pudor

Antonia Márquez Anguita

Badajoz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

No tienen suficiente las personas que tienen que vivir con la angustia y la pena de haber perdido a sus familiares en la Dana de ... hace un año que ahora tienen que aguantar insultos por parte de políticos impresentables. ¿Cómo es posible tanta indecencia? ¿Acaso no aprende la derecha de este país? ¿No recuerdan cuando insultaron a la madre de uno de los muertos de los atentados de Atocha, a Pilar Manjón porque se atrevió a decir lo que el Partido Popular no quería escuchar? ¿No tuvo suficiente el presidente Aznar con meternos en una guerra injusta y cruel que ahora se dedica a fomentar el odio entre los adversarios políticos induciéndolos a que hagan lo que esté en sus manos con el único propósito de desbancar a un gobierno legítimo? ¿Ignoran el dolor que causaron a los familiares de las víctimas del Yak 42 cambiando los restos de los fallecidos como si fueran cromos o estampas de álbumes con tal de ahorrarse las autopsias pertinentes? ¿Se han olvidado del maquinista del Alvia al que señalaron como único culpable cuando la derecha de este país era consciente de que estaba desconectado el sistema de frenado, así como la señal inexistente que advertía de la reducción de velocidad que hubiese evitado la tragedia? Para colmo, el señor Carlos Mazón se ha ido de rositas sin dejar el acta de diputado ni reconocer su dejación de funciones y lo que es peor haciéndose la víctima sin ningún pudor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  3. 3

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  5. 5

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  6. 6 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  7. 7

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  8. 8 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  9. 9 Condenan a un hombre a ocho meses de prisión por disparar a una perra en Calzadilla
  10. 10

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sin vergüenza ni pudor