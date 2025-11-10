Sin vergüenza ni pudor

Comenta Compartir

No tienen suficiente las personas que tienen que vivir con la angustia y la pena de haber perdido a sus familiares en la Dana de ... hace un año que ahora tienen que aguantar insultos por parte de políticos impresentables. ¿Cómo es posible tanta indecencia? ¿Acaso no aprende la derecha de este país? ¿No recuerdan cuando insultaron a la madre de uno de los muertos de los atentados de Atocha, a Pilar Manjón porque se atrevió a decir lo que el Partido Popular no quería escuchar? ¿No tuvo suficiente el presidente Aznar con meternos en una guerra injusta y cruel que ahora se dedica a fomentar el odio entre los adversarios políticos induciéndolos a que hagan lo que esté en sus manos con el único propósito de desbancar a un gobierno legítimo? ¿Ignoran el dolor que causaron a los familiares de las víctimas del Yak 42 cambiando los restos de los fallecidos como si fueran cromos o estampas de álbumes con tal de ahorrarse las autopsias pertinentes? ¿Se han olvidado del maquinista del Alvia al que señalaron como único culpable cuando la derecha de este país era consciente de que estaba desconectado el sistema de frenado, así como la señal inexistente que advertía de la reducción de velocidad que hubiese evitado la tragedia? Para colmo, el señor Carlos Mazón se ha ido de rositas sin dejar el acta de diputado ni reconocer su dejación de funciones y lo que es peor haciéndose la víctima sin ningún pudor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director