Cartas al director

Presidente Guillermo y su legado

Antonia Márquez Anguita

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Ahora que el nivel dialéctico del Congreso de los Diputados está en los peores momentos de la democracia me gustaría que la mayoría de los ... políticos que nos representan y que nos faltan el respeto, no sólo a sus adversarios políticos, sino al resto de los ciudadanos que vemos y escuchamos con tristeza en qué se ha convertido el máximo órgano de representación parlamentaria en cuyos escaños se sientan las personas que el pueblo se ha encargado de elegir a través de sus votos les sugiero a todos esos políticos y políticas de tres al cuarto que tomen ejemplo de una de las mejores personas que se dedicó a la política con una exquisita educación que no le permitía dar una voz más alta que otra ni mucho menos insultar a un adversario ni consentir que lo hiciéramos el resto de sus compañeros y compañeras. Guillermo Fernández Vara ha representado la excelencia en cualquiera de las áreas por las que ha pasado, tanto en el ámbito profesional como en el político donde ha dejado una huella que será difícil de superar y no sólo en Extremadura, sino en una España exasperada, donde las ofensas, las injurias y los improperios se han convertido en la norma diaria de un lugar que debía ser ejemplo para las personas que a diario vemos un gallinero donde pelean por ver quién pronuncia el insulto más grave. Los españoles no merecemos un nivel de oratoria tan ínfimo como el que acostumbran sus señorías.

