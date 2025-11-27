HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Ni por esas

Antonia Márquez Anguita

Badjaoz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Desde que Pedro Sánchez comenzara su andadura como presidente del Gobierno, la derecha de este país no ha cejado en atacarlo de todas las maneras ... posibles. Desde el primer momento le inflingieron toda clase de improperios, agravios, injurias y toda clase de ofensas dirigidos no sólo a él, sino a su familia y es que, desde que el señor Feijóo llegó a la secretaría de la organización del Partido Popular para sustituir a Pablo Casado, al que habían echado después de atreverse a afrentar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no han conseguido el propósito que se habían propuesto. Y es que la derecha de este país estaba convencida de que el señor que llegaba de Galicia sería una especie de míster Marshall que, después de haber gobernado en esa comunidad durante tres legislaturas con mayoría absoluta iba a ser suficiente garantía para acabar con Pedro Sánchez o el 'sanchismo' como, de forma despectiva, denomina la derecha de este país al partido socialista, como si la militancia de esta organización no tuviera criterio suficiente para elegir a sus representantes políticos, pero ni porque insulten al presidente del Gobierno llamándole de esa manera que más que a los hijos se insulta a las madres ni porque a la organización política se la tache de sanchista ni aún, porque la sentencia impuesta al Fiscal General del Estado no la comprendan ni los mismos jueces van a poder con Pedro Sánchez. Así que señor Aznar ni aunque las togas obedezcan sus palabras «quién pueda hacer que haga» se saldrán con la suya y Pedro Sánchez seguirá gobernando este país y no sólo ahora, sino en las próximas elecciones.

