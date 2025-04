Carnaval de Badajoz

Comenta Compartir

Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Frase que seguro que hemos leído y hemos podido pensar en su significado. ... Podemos escribirla de otra forma, pero en cualquiera de los casos es una contradicción en sí misma. Hay quien se opone por sistema a los cambios. También los que no se encuentran a gusto en los cambios porque no los controlan. Otros porque no ven la otra orilla y no se atreven a cruzar el puente. Hay más y estos tiempos les dan crédito. Hoy no podemos negarnos a los cambios y hay que explorar las posibilidades de hacer cosas nuevas porque todo ha cambiado. Y para llevarlo a cabo hay que situarse con otra actitud, como principio para el inicio del cambio.

Desde 2022 nuestro Carnaval es Fiesta de Interés Turístico Internacional, lo que conlleva un sello mundial de otra categoría a todos los niveles. Una distinción que nos compromete y obliga a todos a cumplir con ese reconocimiento. Y ello para Badajoz debe ser un orgullo, un sentimiento y una pasión para conseguir que nuestra ciudad tenga un nombre a nivel mundial. El Carnaval de 2025 batirá un récord de participación. Cerca de 160 agrupaciones carnavaleras convertirán en un maravilloso disfraz durante 10 días la fiesta más multitudinaria y diversa que se conoce en nuestro país. Un océano de colorido por los disfraces y el compromiso de toda su gente. También por la enorme participación ciudadana que convierte a las calles de la ciudad en una expresión popular compartida con la vistosidad, diversión, sonidos increíbles y el maravilloso desfile de comparsas y artefactos, así como las actuaciones de nuestras murgas. Repasaba hace unos días declaraciones del concejal del área y decía que no tenían intenciones de hacer grandes cambios con respecto a otras ediciones. Desde la Asociación de Vecinos de Valdepasillas se ha organizado en las dos últimas ediciones un desfile reducido en las calles del barrio. Con mucho éxito de participación ciudadana y de comparsas y artefactos. La Asociación le ha venido pidiendo al Ayuntamiento que hay que abrir el carnaval a los barrios. Hay días y espacios para ello. En el caso de Valdepasillas, un espacio como la Avenida de Sinforiano Madroñero sería ideal por su amplitud y posibilidades porque las agrupaciones carnavaleras podrían disfrutar sin agobios. El problema no es la seguridad o el tráfico porque se han celebrado ediciones de desfiles militares en dicha avenida y no hubo problema en su celebración con la participación de miles de personas entre público y militares, como fue en el año 2010, cuando los Reyes presidieron el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Cambiar significa asumir y situarse con otra actitud. El Ayuntamiento debe valorar si quiere dar un salto y un cambio acorde a la distinción internacional de su fiesta y situar en el segundo fin de semana un gran desfile de comparsas y artefactos en la avenida de Sinforiano Madroñero. Señor alcalde, innovar significa entender que la sociedad ha cambiado y que los representantes de la sociedad civil deben ser tenidos en cuenta. Hoy Badajoz no es la misma ciudad de hace 30 años y hay que tener una actitud abierta a los cambios.

