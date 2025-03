El dolor innecesario

Hay historias que duelen. Historias que se clavan en la memoria colectiva con el filo de una tragedia irreparable. La de Ruth Ortiz y sus ... dos hijos asesinados por su padre, José Bretón, es una de ellas. La editorial Anagrama y Luisgé Martín han anunciado la próxima publicación de 'El odio', un libro que pretende ser un retrato de Bretón, con quien el escritor ha tenido varios encuentros y se ha carteado durante años. La pregunta que surge es inevitable y así lo ha entendido la Fiscalía en Barcelona ¿debe suspenderse su publicación? La respuesta no es sencilla. En este debate colisionan dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las víctimas. La libertad de expresión es una piedra angular de la democracia y la literatura tiene el poder de documentar, analizar y ayudar a entender la realidad, incluso en sus formas más atroces. Pero, ¿hasta qué punto ese derecho ampara el uso de una tragedia real que sigue viva tanto en la memoria colectiva como en la particular de esta familia?

Vaya por delante que soy una fan declarada de 'A sangre fría' de Truman Capote, y no puedo dejar de ver paralelismos entre una obra y los presupuestos de la otra, aunque la obra de Martín no haya llegado a las estanterías. Estamos ante un ante un crimen brutal que devastó a una familia y conmovió a un país entero. Si bien los periodistas y escritores tenemos la posibilidad de abordar cualquier tema, esto no nos exime de la responsabilidad de hacerlo con sensibilidad y respeto por quienes aún sufren las consecuencias. ¿Debe Ruth Ortiz revivir en páginas impresas el horror que ha sufrido? ¿Tienen los niños, aunque ya no estén, derecho a no ser utilizados como material literario? Tal vez habría sido deseable que tanto el autor, como la editorial se hubieran puesto en contacto con Ruth Ortiz o sus representantes antes de proceder a la publicación. No es cuestión de censurar, sino de evitar la revictimización de quien ha ya pasado un calvario.

El juez de Barcelona ante el que la Fiscalía ha pedido la suspensión cautelar de la publicación ha decidido no adoptarla, entre otros motivos porque la denuncia del organismo público no se basa en el original del libro, sino en las noticias que se vienen sucediendo estos días en los medios. Según mi criterio (cuestionable) no estaría de más que se interpusiera recurso o revisase la manera en la que se han hecho las cosas para volver a presentar la petición en forma, esto es, aportando el libro en cuestión. Me preguntó si la publicación puede convertirse en el último golpe que lance Bretón frente a su familia, aún desde la cárcel.

Estoy segura de que con el auge del «true crime» y la notoriedad que tuvo este caso, 'El odio' será un éxito, pero también lo estoy de que avivará el sufrimiento de los familiares de las víctimas y eso me causa desasosiego y tristeza. Ojalá me equivoque.