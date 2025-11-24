HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE
Midiendo las palabras

Ojalá solo imaginarlo

Ana Zafra

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Imagínense, ojalá solo tuvieran que imaginárselo, que son parte de un mundo dividido en dos mitades donde una ha pasado la historia acostumbrada a recelar, ... incluso a defenderse, de la otra mitad. Asusta, ¿verdad?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  8. 8 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ojalá solo imaginarlo

Ojalá solo imaginarlo