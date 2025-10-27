Macro y muy micro

Confieso mi ignorancia supina en temas económicos. No sé, y mira que lo he intentado por la turra que nos han estado dando, qué es ... una OPA y, si encima es hostil, casi prefiero no saberlo. No sé, ni remotamente, cómo se calcula el PIB porque, la verdad, leyendo las noticias, el producto interior bruto que más empieza a preocuparme es el que sale del cerebro de algunos. Desconozco también cómo se calcula la inflación para que no nos dé un tabardillo cuando nos la cuentan… En resumen, la macroeconomía me confunde.

Y claro, en su desconocimiento, una piensa que, si resulta que España va estupendamente a niveles macroeconómicos y teniendo en cuenta que esa España se compone, por un lado, del territorio -que ni poseé acciones bursátiles ni va al Mercadona- y, por otro, de sus habitantes, digo yo, desde mi analfabetismo financiero, que dichos habitantes también deberíamos estar estupendos, económicamente hablando.

Lo que pasa es que luego lees cosas como que los precios de los productos básicos se han encarecido un 40% en los últimos cinco años y, aunque no sepas de números, la inflación sí que la notas. Concretamente, la inflación que se produce en tus napias -vamos que se te «hinchan las narices»- mientras se te va desinflando el bolsillo.

«Cada vez son más los consumidores que sustituyen marcas comerciales por blancas»

Es más, servidora, no es por presumir, pero, a fuerza de ahorro y trabajo, en realidad casi no nota si, de vez en cuando, compra los yogures que salen en la tele. Sin embargo, cada vez es mayor el número de consumidores que sustituyen marcas comerciales por marcas blancas o, directamente, por productos de menor calidad.

Y es que no sé si, en lo tocante al parné, lo de macro y micro va parejo a lo de barato y caro. Lo digo porque, entre 2021 y 2024, los productos más baratos subieron un 37% mientras los de gama alta 'solo' experimentaron un 23%. Vamos, que ha subido menos el caviar que los garbanzos. Igual hay que empezar a guisar con caviar.

Otros ejemplos de que el tamaño importa -también en economía- es que hay un 10% de españoles que poseen el 54% de la riqueza patria o que, en el sector consumo, unas pocas macro-cadenas acaparan la distribución -los supermercados venden el 91% de la alimentación- imponiendo los precios que les va conviniendo.

Como tampoco entiendo de política, me da por pensar que, a lo mejor -solo a lo mejor-, el papel de nuestros gobernante debería ser el de intentar solucionar tanta contradicción entre lo macro y lo micro, controlando precios, favoreciendo el comercio local y reduciendo nuestro IPC cotidiano, es decir nuestros Inconvenientes Para Comprar de cada día, en lugar de pasarse el rato buscando cómo fastidiar al contrario, perdidos en divagaciones tóxicas que no solucionan la despensa.

«¡Tanto reloj de oro,/ tanta cadena,/ luego vas a tu casa/ y no tienes cena!». Pues eso, menos presumir de oropel macroecónomico y más resolver la 'calderillaeconomía'.