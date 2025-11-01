HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
LECCIONES DE ABISMO

Halloween

Alonso Guerrero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Sabemos que el origen de la celebración de Halloween es milenario. Tras el primitivo mundo cristiano, fue interpretada por la tradición gaélica de Irlanda y ... Escocia, y llevada después a los EE. UU. Los americanos, que todo lo convierten en industria, añadieron el infantilismo necesario para que Halloween pudiera exportarse a países tan vacíos como el suyo, es decir, a todo occidente. Quizá España sea el país que más ha roto con su tradición popular para adoptar esta atracción de parque temático. Aquí llegó más o menos con el nuevo siglo, una época en que aún no sabíamos lo que nos esperaba, y en la que el musical 'El rey león' era sólo una amenaza. Fueron los niños de entonces los que convirtieron las visitas a los cementerios en los disfraces de los malvados que veían en las películas: Michael Myers, Jason Voorhees, Fredy Krueger… El cine estadounidense ya hizo versiones para tontainas de obras europeas tan reseñables como 'Frankenstein', 'Drácula' o 'La momia', es decir, versiones que ignoraban, o directamente despreciaban, el desarrollo de las obras literarias y lo que éstas revelaban del hombre. Ahora, los motivos que nos producen terror son los que pueden comprarse pagando una entrada para el cine o gastando en un traje de carnaval, que es mucho de lo que gastaríamos en un libro. Todo es de cartón piedra, pero a los adultos nos gusta sentir los mismos miedos que sentíamos de adolescentes, de esa forma nos olvidamos del que nos produce la tarjeta de crédito, o un simple telediario.

