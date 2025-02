Alimentos por las nubes

Comenta Compartir

El ascenso de la inflación se ha contenido hasta el 6,8% gracias al buen comportamiento de la energía y los carburantes, si bien ese aumento en el último año se produce sobre precios que ya estaban disparados. Los alimentos, por contra, siguen sin dar ... tregua. Productos tan básicos como la leche, los huevos, el azúcar o el aceite de oliva acumulan subidas de entre el 25% y el 50% que han tensionado al máximo las economías de los hogares con escasos recursos, los que destinan una mayor parte de sus ingresos a la cesta de la compra. Los progresos en la moderación del IPC no serán interiorizados por amplias capas sociales hasta que se trasladen a ese sector. Consciente de ello, el Gobierno prepara medidas para frenar o compensar tal escalada. La fijación de un tope a los precios de determinados artículos planteada por Unidas Podemos tiene difícil encaje legal y puede acarrear consecuencias no deseadas. Descartada una rebaja del IVA, Pedro Sánchez ha insinuado ayudas directas a familias vulnerables, lo que no debería ser incompatible con eventuales mejoras en la cadena alimentaria para reducir los costes finales ni con la búsqueda de acuerdos con los grandes grupos de distribución.

