El Arco de la Estrella y el Fuero de Cáceres

Durante unos días ha permanecido en esta villa la reina Isabel de Castilla, una joven de apenas 26 años, pero de mirada firme y carácter determinado. Con tal motivo, los cacereños me han puesto limpia y reluciente, engalanada y llena de pendones y banderas. Y ... buena falta me hacía, porque los últimos tiempos han sido malos. Primero, por las reyertas entre los dos bandos de nobles (el 'linaje de arriba' y el 'linaje de abajo') peleando por desempeñar los cargos del Concejo. Además, porque tras la muerte del Enrique IV, dos mujeres pugnan por el trono de Castilla: Juana, su hija (lo sea o no) e Isabel, su medio hermana (que sí lo es). Esta guerra civil dura ya más de dos años y está siendo muy violenta, sobre todo en estas tierras de la Alta Extremadura.

Por ambas causas mi solar estaba maltrecho. Era necesario, pues, acabar con esta situación. Y el hecho que cambió todo tuvo lugar el 30 de junio de este año (1477), uno de los días más grandes en mis dominios. ¿El lugar? Junto a la muralla almohade que me rodea; en concreto, frente a la Puerta Nueva, rematada por Nuestra Señora de la Estrella mirando intramuros. El gentío lo llenaba todo, arremolinándose en torno a la puerta. Estaban presentes todos: miembros del Concejo, nobles, caballeros, hijosdalgo, también pecheros y vecinos del pueblo llano. En la tribuna elevada, a un lado, tres regidores actuando como testigos principales y al otro lado –sobre una mesa cubierta de tela adamascada–, el Fuero de Cáceres, manuscrito sobre pergamino de cuero encuadernado en piel y con sello de plomo pendiente colgado en hilos de seda. En un momento dado y con la multitud en sonoro silencio, sube a la tribuna la joven Reina Isabel, que permanece en el centro, dominadora. Y entonces el bachiller Fernando Mogollón –rodilla en suelo– se pone frente a ella y con voz solemne le requirió que «jurase guardar y no revocar mi Fuero y privilegio municipal y todas las libertades, franquezas, exenciones y buenos usos y costumbres», concedidos en 1229 por el Rey Alfonso IX. Y también que «jurase no enajenar de la Corona real» esta villa a ningún noble ni señor, permaneciendo para siempre como siempre he sido: villa de realengo. Y por último, que «jurase guardar y no revocar el privilegio de las alcabalas», o lo que es lo mismo, que las ventas intramuros no tengan que pagar impuesto en cada transmisión, perpetuando para siempre el tradicional mercado franco (franco de alcabalas). Ante ello, poniendo su mano diestra sobre los Santos Evangelios y mirando hacia el Libro del Fuero, la joven reina afirmó que, puesto que se lo pedían por merced, lo tenía por bien y así lo cumpliría y que no vendría nunca contra ello ni contra parte de ello en ningún tiempo. Y concluyó: # Sí juro. Amén # Y el escribano Luis Gonçález de Cáçeres –en mi nombre–, levantó acta del juramento de la reina, en testimonio de verdad.

