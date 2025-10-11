HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
EL LEÓN Y LA COLUMNA

Todo por la Patria

Alberto González

Cronista Oficial De Badajoz

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Mañana, 12 de octubre, es fecha sobresaliente. Se celebran la Virgen del Pilar, Fiesta Nacional de España, Hispanidad y patrona de la Guardia Civil. A ... esta se dedica la columna de hoy. Para acabar con el bandidaje que asolaba campos y caminos y garantizar la seguridad pública, tras la Guerra de la Independencia se consideró varias veces crear un cuerpo armado con tal misión. Tras sucesivos intentos frustrados por los liberales, finalmente, en 1844, el militar navarro Pedro Girón y Ezpeleta, duque de Ahumada y marqués de las Amarillas, sobre el proyecto sugerido por su padre en 1820, fundó y organizó la Guardia Civil. Era el año en que accedió al trono la reina Isabel II.

hoy Todo por la Patria

Todo por la Patria