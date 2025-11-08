HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
El león y la columna

Quioscos

Alberto González

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Parece que los últimos quioscos callejeros de prensa que aún perduran en Badajoz van a ser eliminados. Como la misma medida va a adoptarse en ... otras ciudades, no se sabe si la decisión es municipal o impuesta también desde Europa como otro despropósito de la Agenda 2030. En cualquier caso es un menoscabo para el pulso vecinal. Porque los quioscos hacen ciudad. Son hitos del recorrido cotidiano, y su visita, hábito de mucha gente. Alto para la relación. Punto de contacto y mentidero de barrio más allá de su función comercial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online
  2. 2 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  3. 3 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  4. 4

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  5. 5

    Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»
  6. 6 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  7. 7

    21-D: Gallardo se compromete a subir el sueldo a los docentes 200 euros al mes en 2026
  8. 8 Carrefour se adelanta en Extremadura y lanza su propia baliza de emergencia V-16
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  10. 10 El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Quioscos

Quioscos